I lupi giallorossi pareggiano ma agguantano il comando della classifica. Ancora un ko per il Soriano che resta da solo all'ultimo posto a zero punti

La quarta giornata del mini torneo di Eccellenza vede una nuova capolista: il Sersale stacca la Reggiomediterranea e resta da solo al comando. Nel big match tra Vigor Lamezia e Locri sono i padroni di casa ad avere la meglio. Nel primo tempo apre le marcature Russo, al suo secondo centro stagionale, poi prima del duplice fischio arriva il raddoppio di Giovanni Foderaro. Nella ripresa il Locri cerca la reazione ma sfiora soltanto il gol con Gueye.



Sersale e Sambiase danno vita ad un match piacevole. La prima frazione di gioco si chiude 1 a 1: vantaggio ospite con Bernardi, pari sersalese firmato al 44’ da Zurlo. Nel secondo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto ma finisce con il pareggio. Al Longobucco di Scalea i padroni di casa passano in vantaggio dopo appena due minuti grazie al solito Attilio Angotti. Una rete che vale la prima vittoria in campionato per i tirrenici. Ancora un ko per il Soriano che perde in casa contro la Palmese. Per i neroverdi vantaggio siglato da Gatto nel primo tempo. Ci prova il Soriano nella ripresa ma alla fine a fare festa saranno gli ospiti.

Risultati 4ª giornata

Sersale-Sambiase

Soriano-Palmese

Vigor Lamezia-Locri

Scalea-Reggiomediterranea

La classifica

Sersale 8

Vigor Lamezia 7

Reggiomediterranea 7

Sambiase 6

Scalea 5

Locri 5

Palmese 4

Soriano 0