Il nono turno del campionato di Eccellenza è caratterizzato dal grande blitz del Soriano in casa della Vigor Lamezia. Il club rossoblù, infatti, torna dal d'Ippolito vittorioso per 0-1 sovvertendo il pronostico della vigilia, con la squadra di Giovinazzo che torna a vincere dopo i due pareggi consecutivi e lo fa in grande stile: in casa della principale candidata alla vittoria finale del campionato. Buon approccio della formazione vibonese che, dopo cinque minuti, si rende pericolosa con un calcio di punizione di Salvador, con quest'ultimo che si ripete un minuto più tardi. Vigor Lmezia pericolosa al ventesimo con un colpo di testa di Scalon che sbatte sul palo. Al 23' pt arriva il tripudio sorianese con Fioretti che, lanciato dalle retrovie, prende il pallone e arriva davanti a Sicilia, superandolo con un delizioso pallonetto. Sarà il gol che deciderà l'incontro con un Soriano che nella ripresa regge bene agli urti vigorini.

Le parole di Giovinazzo

Una vittoria che vale oro, e di questo ne è consapevole mister Giovinazzo. Ecco le sue parole a fine gara: «Abbiamo saputo soffrire ma diciamo che in questa nostra c'è stato un po' di tutto. Qui, ovviamente, non è facile per nessuno prendere punti ma noi siamo stati bravi soprattutto nell'approccio iniziale, come dimostrano le prime due occasioni a nostro favore per passare in vantaggio. Loro si sono resi pericolosi colpendo il palo e poi, qualche minuto più tardi, il gol di Fioretti. Nella ripresa abbiamo sofferto come era giusto che sia, anche perché loro erano costretti a sbilanciarsi per trovare il pareggio ma ci siamo saputi difendere. Bravo anche Palumbo con alcune buone parate. Insomma, abbiamo messo insieme tutti gli ingredienti per portare via da Lamezia l'intera posta in palio».

Non c'è tempo per per i Soriano di rilassarsi dal momento che mercoledì c'è il ritorno di Coppa Italia Dilettanti in casa della DB Rossoblù Luzzi: «Respiriamo fino a stasera, poi domani penseremo alla gara di coppa» conclude Giovinazzo.