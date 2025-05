Stagione esaltante per il centrocampista rossoblù: «Consapevoli del nostro valore. Per noi è già importante esserci, ma adesso è doveroso provarci»

Il Soriano agguanta la sua seconda qualificazione ai play off consecutiva dopo quella dello scorso anno e, per certi versi, questa è ancora più bella poiché è arrivata proprio all'ultima giornata e sotto alcuni aspetti anche inaspettata. Il club rossoblù, infatti, prima del match contro la Gioiese era sesto e fuori da tutto, con il destino che inoltre era totalmente in mano ad altri e nello specifico al match tra Praiatortora e Reggioravagnese. La vittoria sorianese in quel di Gioia e il contemporaneo assist da parte del Praiatortora hanno liberato poi la gioia di società e tifosi vibonesi.

Play off tra attesa ed entusiasmo

Una stagione entusiasmante e vissuta sempre nelle prime posizioni. Tra i protagonisti dell'annata rientra sicuramente anche Saverio Staropoli, peraltro ultimo giocatore a segno del Soriano nella regular season. Proprio il centrocampista si è espresso ai microfoni ufficiali del club, partendo dalla sfida play off in programma domenica sul campo della Rossanese: «La qualificazione ai play off è giunta in extremis, anche per via di un risultato favorevole arrivato da un altro campo. Noi ci abbiamo creduto fino alla fine e il quinto posto è una gratificazione per tutti».

Spareggio in trasferta e dunque con l'imperativo di vincere: «La Rossanese ci ha battuto due volte in campionato e conosciamo bene il valore del nostro avversario. Ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Sarà dura, ma ci attende una sfida secca nella quale può succedere di tutto. Per noi è già importante esserci. Adesso è doveroso provarci».

Stagione esaltante

Saverio Staropoli, come detto, è stato sicuramente uno dei protagonisti della stagione essendone stato uno dei perni rossoblù, basti pensare che è il terzo giocatore con più minutaggio (2360') dietro solo a Macias e capitan Clasadonte: «Sei gol in campionato? A livello personale è una grande soddisfazione, ma i meriti sono di tutti i compagni e dello staff tecnico. le mie caratteristiche sono quelle di un centrocampista che cerca spesso l'inserimento e la conclusione in porta. Sicuramente nel girone di ritorno le cose sono andate meglio, ma anche nel girone di andata ci ho provato più volte, senza particolare fortuna».