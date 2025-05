L'Isola Capo Rizzuto corona una cavalcata incredibile iniziata a fine agosto e terminata il 4 maggio. Il club giallorosso, infatti, nell'ultima giornata del campionato di Eccellenza vince lo scontro diretto contro la Palmese per 3-2 (in rimonta) e certifica il quarto posto che significa play off. Una corsa forsennata per la squadra di mister Gregorace. Una gara che sembrava stregata e con gli isolani sotto di un gol a dieci minuti dal termine, ma Della Chiara e Kone mandano in estasi la piazza.

L’impresa di Gregorace

Comprensibile la soddisfazione di mister Gregorace che compie qualcosa di straordinario, se si considera anche il punto di partenza e le condizioni della squadra ad agosto: «La Palmese era senza dubbio una squadra importante e che ci ha dato filo da torcere, alla fine però le nostre motivazioni hanno preso il sopravvento. Non era facile contro una squadra che gioca bene e con quelle qualità tecniche ma sono contento del risultato finale».



Il sogno di una stagione indelebile è ancora vivo, come afferma lo stesso tecnico: «L'Isola Capo Rizzuto c'è e noi abbiamo coronato una cavalcata incredibile. C'era da mettere la ciliegina sulla torta e adesso giochiamo questa gara play off importante. Andremo in casa della Paolana a fare la nostra partita, onoreremo il campionato fino all'ultimo e adesso che siamo in ballo vogliamo ballare».