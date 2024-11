Dovevano essere 3 i recuperi nel campionato di Eccellenza, ma il Covid ha fermato ancora una volta Scalea - Gallico Catona, gara valevole per la 12esima giornata del torneo e in programma per oggi alle 14.30 al "Longobucco" di Scalea. Il match sarà dunque ancora una volta rinvitato. Si giocheranno invece Reggiomediterranea-Soriano (12esima giornata) e Locri - Acri (14esima giornata).

La Reggiomediterranea di Misiti cerca i 3 punti per agguantare il terzo posto, al momento occupato dalla Paolana. I reggini dovranno affrontare al "Longhi Bovetto" una delle formazioni rivelazione di questo torneo: il Soriano di Marasco che con un successo avvicinerebbe la zona play off.

Al "Macri" di Locri, si ripete la sfida andata in scena appena 6 giorni fa, nella finale di Coppa Italia dilettanti, tra gli amaranto e il Città di Acri. Lo scorso 23 dicembre a vincere furono i reggini di mister Renato Mancini, che grazie al 3-1 sui rossoneri hanno alzato al cielo del "D'Ippolito" di Lamezia il trofeo regionale che ha dato al Locri anche il pass per la fase Nazionale della Coppa Italia. Oggi pomeriggio la squadra reggina cerca i 3 punti per chiudere in bellezza il 2021 ma soprattutto per creare il vuoto con le inseguitrici. In caso di vittoria il Locri si porterebbe a +10 rispetto alla Morrone seconda in classifica, un distacco che ad un turno dal giro di boa metterebbe una serie ipoteca alla vittoria finale e al salto di categoria. L'Acri vuole invece la rivincita, dopo il ko in Coppa e cerca il primo successo in trasferta in campionato: i rossoneri con i 3 punti si porterebbero a quota 20 a -3 dai play off.