Il massimo campionato di calcio regionale è pronto a tornare in campo per la seconda giornata. Ad aprire il turno ci penserà l'anticipo tra i biancoverdi della Vigor Lamezia e la Morrone. Le due squadre scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 15, mentre il fischio iniziale del resto della giornata è in programma alle 15.30 di domani, domenica 24 settembre. Di seguito il programma della giornata e l'attuale classifica.

Le partite della seconda giornata (domenica ore 15.30)

Vigor Lamezia-Morrone (sabato ore 15.00)

Gioiosa Jonica-Cittanova

Palmese-Sambiase

Paolana-Brancaleone

ReggioRavagnese-Praiatortora

Scalea-Bocale

Soriano-Isola Capo Rizzuto

Stilomonasterace-Rende

La classifica

Sambiase 3

Cittanova 3

Vigor Lamezia 3

Bocale 3

Prairatortora 3

Palmese 3

Rende 2 (-1)

Brancaleone 1

Reggioravagnese 1

Isola Capo Rizzuto 0

Scalea 0

Morrone 0

Soriano 0

Stilomonasterace 0

Paolana 0

Gioiosa Jonica 0