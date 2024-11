La capolista, che ospita il Sersale, cercherà di conquistare il decimo successo per portarsi a 30 punti. Sfida delicata per la Morrone, mentre la Reggiomediterranea sarà impegnata nel derby in casa del Gallico Catona

Si giocheranno oggi pomeriggio, alle 14.30, le partite valide per l'undicesima giornata del campionato. Turno che potrebbe essere condizionato dalle avverse condizioni meteo che stanno interessando nelle ultime ore la Calabria. Big match a Locri con la capolista che ospita il Sersale. La squadra allenata da Renato Mancini cerca la decima vittoria in campionato per portarsi a quota 30 punti, e provare a creare il vuoto con le inseguitrici. Impegno delicato per la Morrone, che occupa il secondo posto in graduatoria, e oggi pomeriggio ospiterà il Cotronei Caccuri, squadra che si trova a ridosso della zona play off.

Dopo un periodo a rilento, la Reggiomediterranea cerca il cambio di marcia e andrà a fare visita, nel derby, al Gallico Catona guidato in panchina dall'ex Natale Iannì. Al Tarsitano la Paolana insegue la seconda vittoria consecutiva e, almeno sulla carta, ha la possibilità di fare bottino pieno contro l'Isola Capo Rizzuto. Derby cosentino fra Acri e Scalea. I rossoneri dopo aver ipotecato la finale di Coppa Italia, battendo il Soriano (oggi contro il Boca Melito) per 4-0 nell'andata delle semifinali, ospitano al "Pasquale Castrovillari" lo Scalea, per la squadra allenata da Mario Pascuzzo la vittoria è quasi d'obbligo per poter lasciare le retrovie della classifica

Il programma della giornata

Città di Acri - Scalea

Gallico Catona - Reggiomediterranea

Locri - Sersale

Morrone - Cotrone Caccuri

Paolana - Isola Capo Rizzuto

Roccella - Bovalinese

Soriano - Boca Melito

Stilomonasterace - Gioiosa Jonica