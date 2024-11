Dopo l'anticipo di ieri che ha visto lo Scalea battere in trasferta per 3-0 il Rende, oggi pomeriggio si sono giocate le altre sette partite valide per la terza giornata dal campionato di Eccellenza. Ecco di seguito i risultati finali, la classifica e la prossima giornata in programma i prossimi 7 e 8 ottobre. L'anticipo di sabato 7 sarà quello tra Stilomonasterace e Digiesse Praiatortora.

I risultati della terza giornata

Rende-Scalea 0-3 (ieri)

Bocale-Gioiosa Jonica 0-0

Brancaleone-Stilomonasterace 1-0

Cittanova-Sambiase 0-0

Praiatortora-Paolana 3-3

Isola Capo Rizzuto-ReggioRavagnese 0-1

Morrone-Soriano 0-4

Vigor Lamezia-Palmese 2-1

La classifica

Bocale 7

Brancaleone 7

Cittanova 7

Vigor Lamezia 7

Soriano 6

Sambiase 5

Rende 5 (-1)

Praiatortora 5

ReggioRavagnese 5

Palmese 4

Scalea 3

Paolana 1

Gioiosa Jonica 1

Morrone 1

Stilomonasterace 0

Isola Capo Rizzuto 0

Il prossimo turno (7-8 ottobre)

Stilomonasterace-Dgs Praiatortora (sabato 7 ottobre)

Gioiosa Jonica-Rende

Palmese-Cittanova

Paolana-Isola Capo Rizzuto

ReggioRavagnese-Morrone

Sambiase-Bocale

Scalea-Brancaleone

Soriano-Vigor Lamezia