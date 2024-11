La formazione di Graziano Nocera non va oltre lo 0-0 contro lo Stilomonasterace. Al secondo posto tutto facile per lo Scalea in casa dell'Acri. Frena anche la Promosport

La 20esima giornata del campionato di Eccellenza si è aperta già ieri con un pareggio pirotecnico tra Reggiomediterranea e Brancaleone. Nell'ennesimo derby reggino, del massimo torneo regionale, le due formazioni hanno impattato per 3-3.

Oggi, in campo il resto delle squadre che hanno completato la giornata. Ecco di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma per il fine settimana dell'11 e 13 febbraio. Prima, però, si dovrà recuperare la sfida tra Acri e Morrone rinviata per neve lo scorso 22 gennaio: formazioni in campo mercoledì 8 febbraio alle ore 14.

I risultati della 20esima giornata

Reggiomediterranea-Brancaleone 3-3 (giocata ieri)

Bocale-Gallico Catona rinviata per vento

Acri-Scalea 1-3

Gioiese-Stilomonasterace 0-0

Gioiosa Jonica-Promosport 1-1

Isola Capo Rizzuto-Morrone 2-3

Paolana-Soriano 2-2

Rende-Sersale 1-0

La classifica

Gioiese 47

Scalea 40

Promosport 37

Reggiomediterranea 36*

Isola CR 32

Brancaleone 32

Soriano 27

Morrone 27*

Stilomonasterace 26

Rende 26

Gioiosa Jonica 23

Paolana 22

Gallico Catona 17 *(-2)

Sersale 16

Bocale 12*

Acri 10*

*una partita in meno

*due partite in meno

Il programma della 21esima giornata (11-12 febbraio)

Promosport-Paolana 11 febbraio

Brancaleone-Isola Capo Rizzuto

Gallico Catona-Acri

Morrone-Gioiese

Scalea-Reggiomediterranea

Sersale-Gioiosa Jonica

Soriano-Bocale

Stilomonasterace-Rende