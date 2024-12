Ultimo appuntamento del 2024. Il quattordicesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, saluterà il corrente anno solare volto ormai al tramonto.

Due giornate (compresa questa) al termine del girone d'andata e con la matematica che non ha ancora incoronato un virtuale Campione d'Inverno anche perché Praia Tortora, Vigor Lamezia e Reggioravagnese continuano a sgomitare per il vertice e racchiuse da soli tre punti. Ecco, come di consueto, un'analisi della giornata, tra anticipi e gare della domenica.

L’anticipo

Si inizia con il consueto anticipo del sabato e che vede stavolta contrapposti Ardore e Palmese. Due stati d'animo se vogliamo simili, poiché entrambe sono sul piede di cambiamenti importanti per cercare di raddrizzare le proprie ambizioni. Innanzitutto la squadra di mister Alberto Criaco è l'unica ancora a non aver vinto in campionato e con una situazione di classifica attualmente non felice. La Palmese, invece, è senz'altro diversa rispetto a quella di poche settimane fa e non solo per il cambio in panchina, bensì anche a livello di organico.

Quanto ai dati, la Palmese è tra le squadre che segna meno nel primo tempo mentre, nella ripresa, è tra le più prolifiche. Inoltre è quella ce vanta il maggior numero di rimonte fatte (6) pervenendo ai tre punti o al pareggio da una situazione si svantaggio.

Le gare della domenica

Si arriva così alle gare della domenica, con gli occhi puntati sulle prime tre della classe. Innanzitutto impegno interno per la capolista Praia Tortora, fresca finalista di Coppa Italia e con la finalissima che si terrà il prossimo 22 dicembre. La formazione tirrenica ospiterà una Paolana che deve rientrare nel giro dei play off. Interessante qualche dato, che vede il Praia Tortora come la squadra più prolifica nel primo tempo mentre la Paolana, invece, la seconda squadra meno battuta nella ripresa e anche in trasferta. Di scena sul campo della Gioiese invece la Reggioravagnese che non molla di un centimetro e specializzata, quest'anno in gol in zona Cesarini (negli ultimi dieci minuti).

La Gioiese invece vuole chiudere il 2024 fuori dalla griglia play out. Chiuderà il suo 2024 a Cittanova invece la Vigor Lamezia, reduce da una rivoluzione tecnica e da qualche cambiamento in organico. Il club biancoverde vedrà inoltre l'esordio in panchina di Rosario Salerno, ma la priorità adesso e vincere e mettere nel mirino quella vetta che continua a sfuggire. Chiuderà l'anno solare in casa l'Isola Capo Rizzuto e reduce da cinque clean sheets consecutivi.

L'obiettivo di certo è quello di archiviare l'anno allungando la striscia di imbattibilità, e il Soriano prossimo avversario è avvisato. Derby cosentino tra Rossanese e Rende, con i padroni di casa che vogliono mantenere la posizione play off mentre la formazione di mister Spinelli, in netta crescita come dimostra la cinquina rifilata al Castrovillari, vuole dare continuità e lasciare i bassifondi di classifica. Proprio il Castrovillari ospiterà il Bocale in un match tra due squadre scontente. I Lupi del Pollino, innanzitutto, devono ancora gestire la delicata situazione squadra-società (con qualche giocatore in partenza) mentre il Bocale, che scenderà in campo con il suo nuovo tecnico Lo Gatto, deve assolutamente ritrovare una vittoria che manca ormai da nove giornate.

Chiude il programma San Luca-Brancaleone, una sorta di scontro salvezza ma con i giallorossi che volano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver centrato la finale di Coppa Italia mercoledì scorso, avendo battuto il Melito.