Nel 24esimo turno la Paolana attende il Brancaleone e sogna di accorciare in vetta alla classifica. Ultima chiamata play off per il Praiatortora di Aita che ospita la Palmese. Sfida tutta reggina tra Reggioravagnese e Bocale

Con l'avvento di marzo è ufficialmente iniziato il rush finale nel campionato di Eccellenza, con le squadre in corsa per i rispettivi obiettivi tra speranze e ambizioni. In questo week end andrà in scena il ventiquattresimo turno del massimo campionato regionale, ecco cosa ha in serbo.

L'anticipo

Si inizia sabato con il consueto anticipo che vedrà un match tutto intriso di giallorosso dal momento che a scontrarsi saranno Cittanova e Isola Capo Rizzuto. Un obiettivo da portare a termine per entrambe, con i padroni di casa che con una vittoria inizierebbero a toccare con mano una salvezza diretta che comunque è già ben impostata. Quanto alla squadra di mister Gregorace invece, oltre a essere quella che subisce meno go nel secondo tempo, sta cullando quel traguardo play off distante tre punti. Da invertire però il trend in trasferta dal momento che gi isolani arrivano da tre sconfitte esterne consecutive.

Le gare della domenica

Domenica in campo tutte le altre, a partire dalla capolista (e balbettante) Vigor Lamezia. I biancoverdi sono sempre primi in classifica nonostante le recenti prestazioni opache.

Lo 0-0 in casa del Brancaleone non può di certo fare contenti i vigorini che domenica avranno un'altra trasferta tutt'altro che facile dal momento che ad attenderli sarà un Soriano in grande forma e reduce da sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette uscite, senza dimenticare che sarebbe virtuale capolista nel girone di ritorno. Sarà inoltre la partita di bomber Simone Fioretti che incontrerà, per la prima volta da avversario, la sua Soriano.

Una sfida, quella in terra sorianese, che potrebbe ulteriormente sconvolgere la griglia di vertice e che riguarda innanzitutto la Paolana. La squadra di Andreoli, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro uscite, ospita il Brancaleone. I padroni di casa, con un Angotti in una forma strabiliante, sono la squadra più in forma del ritorno insieme al Soriano e la rincorsa alla Vigor Lamezia non sembra impossibile. Intanto servono i tre punti per accorciare dalla capolista o allungare sul Soriano (antagonista per i play off).

Più o meno lo stesso discorso, ma prevalentemente in ottica play off, per Reggioravagnese e Rossanese. La squadra di Iannì dovrà innanzitutto affrontare l'atteso derby contro il Bocale, in una gara tra due orizzonti di classifica diversi anche se questo derby ci ha già abituato a partite ricche di gol e lontane da ogni pronostico. Gli amaranto non possono più sbagliare se vogliono lottare quantomeno per il secondo posto, mentre i biancorossi devono scongiurare la roulette russa dei play out.

Impegno casalingo per il Castrovillari che ospita la Rossanese con i padroni di casa nella stessa situazione del Bocale. I Lupi del Pollino stanno attraversando un momento complicato, con la contestazione da parte dei tifosi e le due pesanti sconfitte con con nove gol subiti. La squadra di Aloisi, miglior attacco del torneo, culla ancora il sogno (possibile) del secondo posto.

Potrebbe essere l'ultima chiamata per i play off invece per il Praiatortora, con due sole vittorie nelle ultime otto gare. All'ombra dell'isola di Dino sbarcherà la Palmese, seconda miglior difesa del ritorno. I neroverdi viaggiano in acque tranquille ma continuano a strizzare l'occhio ai play off. Chi perde potrebbe seriamente compromettere la corsa ai primi cinque posti.

Dopo il pareggio nel derby della Piana contro la Palmese, la Gioiese ospita il fanalino di coda Rende. Il club viola ha quasi in tasca la salvezza (in attesa della matematica) mentre il Rende vuole onorare al meglio la stagione. Verso il secondo forfait consecutivo il San Luca in vista del match interno contro l’Ardore. Rimane l'ombra ingombrante del ritiro dal campionato.