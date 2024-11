Nello scorso fine settimana si è giocata la terza giornata del campionato di Eccellenza. Un turno che ha lasciato in eredita alle statistiche 2 vittorie casalinghe, 3 pareggi e 3 successi in trasferta. In totale sono stati segnati 18 gol (8 dalle squadre di casa, 12 da quelle in trasferta). Il contatore totale delle marcature realizzate nei primi tre turni del torneo si porta dunque a quota 52, con 4 calci di rigore.

Durante il terzo appuntamento con il massimo campionato di calcio regionale due calciatori hanno realizzato una doppietta a testa: Catania della Vigor Lamezia e Petrone del Praiatortora. C'è poi chi ha davvero "esagerato" e di gol in una sola partita ne ha addirittura segnati quattro: si tratta dell'attaccante del Soriano Simone Fioretti. Nella terza giornata del torneo, la formazione vibonese ha sbancato il campo della Morrone con il risultato di 4-0 e tutte le reti sono state appunto firmate dal suo prolifico centravanti. Per Fioretti è un avvio di stagione straordinario: in sei gare ufficiali (fra campionato e coppa) ha messo a segno ben 11 reti. Nella classifica marcatori di Eccellenza la punta rossoblù si porta dunque a quota 6 gol, doppiando la seconda posizione occupata da Lavecchia della Palmese e Catania della Vigor.

Classifica marcatori

6 reti: Fioretti (Soriano, 2)

3 reti: Lavecchia (Palmese), Catania (Vigor Lamezia)

2 reti: Tossi (Bocale), Tapparello (Cittanova), Petrone, Puoli (Dgs Praia Tortora), Quintero (Gioiosa Jonica), Beceiro (ReggioRavagnese), Mazzotta 2 rig., Mosciaro (Rende), Bertucci (Scalea),

1 rete: Isabella (Bocale), Carbone, Galletta G., Montero (Brancaleone), Condemi 1 rig., Ricciardi, Zarich (Cittanova), Maesano (Isola Capo Rizzuto), Buttera, Lopez, Politano, Santangelo (Paolana), Bouvet, Zicarelli (Rende), Abayian 1 rig., Colombatti, Crucitti, Monteiro (Sambiase), Barbarossa, Fokà, Osso (Scalea), Bernardi (Vigor Lamezia)