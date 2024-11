Una delle sorprese dello scorso torneo di Eccellenza è stata senza dubbi il/la Digiesse PraiaTortora del presidente Giorgio De Rosa. Un onorevole piazzamento nella classifica finale dice che la programmazione dei tirrenici è stata lungimirante, la squadra di mister Aita ha collezionato 12 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, concludendo con 46 punti al quinto posto. Una società solida quella del presidente Giorgio De Rosa, con un’organizzazione modello con occhio vigile e attento sul settore giovanile.

«Da matricola non era facile – il pensiero del vicepresidente Salvatore Massara -, per immergersi in un campionato di livello qual è quello di eccellenza è stato necessario tanto impegno. Tra le soddisfazioni raccolte, non è stato da tutti battere le prime due della classe. Siamo stati gli unici ad aver preso l’intera posta in palio contro il Sambiase nella partita interna al Mario Tedesco».

Scrollata di dosso l’etichetta matricola, cosa chiede al campionato

«Puntiamo a ripeterci, magari migliorando anche la posizione dello scorso torneo. Siamo realisti però, abituati a fare un passo alla volta. Dopo un primo anno di assestamento, vedremo quello che verrà»

Il direttore sportivo Enzo Cunzolo sta operando alacremente impegnato a trovare i pezzi del puzzle da consegnare a mister Aita. Necessario rimodulare la rosa anche considerando le partenze del portiere Piccioni e del centrocampista Bert, elementi di sicuro valore. In avanti, purtroppo, l’attaccante Ferracci non ha dato seguito alle aspettative.

I primi colpi di mercato

Imprescindibile la continuità con il capitano, Angelo Petrone, e, a breve, stessa sorte per Andrea Puoli. Conferme anche per Juan Carballo e Andrea Della Rocca, entrambi 2004. Volti nuovi importanti invece quelli degli attaccanti Francisco Baca, classe 1999, e David Rajchenberg, classe 2000. Nelle entrate sono ufficiali gli arrivi del difensore Lisandro Olgiatti, classe 1998, del centrocampista Lautaro Garcia, classe 1995, del portiere argentino, classe 1992, Federico Giacone e del difensore under (2005) Lautaro Olivera. Primi colpi a mercato appena iniziato, una ricca agenda sarà la calda compagna del direttore Cunzolo che saprà consegnare a mister Aita un organico importante.