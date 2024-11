La Gioiese continua a perseguire il progetto che vede i calciatori di Gioia Tauro rappresentare fondamenta solide su cui costruire il prossimo campionato di Eccellenza 2024/2025. La società guidata da Filippo Martino, oltre a Ferdinando Guerrisi e Lorenzo Infusino, ha annunciato l'ingaggio di altri atleti gioiesi doc, messi a disposizione del neo allenatore Renato Mancini. Sono Paolo Giofrè e Saverio Staropoli.

Giofrè: «Rappresentare il mio paese è motivo di orgoglio»

Paolo Giofrè, classe 2001, per la prima volta difende i colori della propria città. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, l'esterno, ha militato tra i campi di Serie C e D, con Turris, Messina, Arezzo, Cerignola e Cittanova. «Rappresentare il mio paese è motivo di orgoglio- afferma ai nostri microfoni Paolo Giofrè -. Fin dalla prima chiamata, la società mi ha illustrato in maniera dettagliata il progetto per riportare la gioiese in categorie superiori, dimostrandomi serietà e voglia di competere con altre realtà importanti di questo campionato. Da gioiese indossare la maglia viola è sicuramente uno stimolo in più. Darò il 100% sia dentro che fuori dal campo per contribuire a raggiungere tutti gli obbiettivi prestabiliti, perché gioia tauro con tutti i suoi tifosi lo merita».

Staropoli: «Sono pronto a ridare tutto me stesso»

Saverio Staropoli, classe 2003, tuttocampista capace di giocare a ottimi livelli in varie zone del campo, ritorna a vestire i colori viola, dopo aver trascorso la passata stagione alla corte di Mister Buscè alla Vibonese. Con la Gioiese fu uno dei protagonisti della storica stagione del triplete nel 2022/2023, risultando il miglior giovane del torneo d'Eccellenza. «Essere di nuovo alla Gioiese per me significa tanto – dichiara Saverio Staropoli -. La passione per questa maglia, questi colori e per il pubblico, mi ha spinto ad accettare l’offerta. Giocare per la mia città ha un sapore particolare, portare avanti il nome del mio paese mi rende ancora più fiero. Sono pronto a ridare tutto me stesso, come in passato e come ho sempre fatto. Anche se a Gioia Tauro, per noi gioiesi, il 100% non è tutto, perché dentro abbiamo quel fuoco che ci spinge oltre».

La compagine metaurina, attraverso il direttore sportivo Paolo Campolo, ha nei giorni scorsi ha formalizzato anche il rinnovo di altri atleti, tutti under del 2005, che faranno parte della prima squadra. Si tratta dell'attaccante Giovanni Guerrisi, dei centrocampisti Simone Mandaglio e Carmelo Foti e del portiere Rosario Rugolo.