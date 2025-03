Il direttore sportivo dei viola ha le idee chiare in vista della sfida contro la capolista: «Non faremo la passeggiata. Abbiamo giocatori che vengono dall'altra parte del mondo che non faranno passerella»

La Gioiese ha raggiunto domenica la fatidica quota dei 40 punti, ipotecando una salvezza significativa sotto tanti punti di vista, considerando soprattutto il difficile avvio di stagione. Nel prossimo week end, in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, il club viola farà visita alla capolista e corazzata Vigor Lamezia. La formazione di mister Dal Torrione però non è sazia e vuole dire ancora qualcosa a questa stagione.

La Gioiese culla un sogno

In vista del match di domenica si è espresso, ai microfoni ufficiali di LaC News24, il direttore sportivo Felice Melchionna che ha dimostrato fin da subito idee chiare e risolutezza di fronte all'imminente impegno: «Seppur con tanto rispetto verso la Vigor Lamezia, la Gioiese è vogliosa di fare risultato perché ha ancora qualche fiammella accesa in ottica play off e vuole giocarsi tutte le sue carte per tentare il piazzamento nelle prime cinque».



La formazione viola dunque difende finché può quella piccola lucina di speranza: «Dopo la sfida del d'Ippolito - continua Melchionna - avremo tre scontri diretti di fila contro Paolana, Reggioravagnese e Soriano dunque potremmo recuperare punti importanti vincendo proprio gli scontri diretti. Tornando alla Vigor Lamezia, però, sappiamo benissimo di affrontare una signora squadra, ma non andremo di certo lì per fare la passeggiata innanzitutto perché non ci accontentiamo della salvezza, e poi perché abbiamo giocatori che vengono dall'altra parte del mondo e non hanno alcuna intenzione di fare la passerella. Andremo lì a viso aperto e senza barricate, consapevoli di avere dietro un folto pubblico gioitano».

Andamento da vertice

Insomma, play off difficili ma ancora matematicamente raggiungibili e con una squadra che avrebbe potuto avere diversi orizzonti di classifica, come afferma lo stesso Melchionna: «Io sono subentrato a fine ottobre, e da lì abbiamo fatto 35 punti. Questa è una squadra competitiva che se fosse partita così dall'inizio, avrebbe certamente lottato per i primi posti e lo ha dimostrato sul campo. In ogni caso devo dire che, play off o no, la stagione rimane ampiamente positiva dal momento che l'obiettivo principale è stato raggiunto, peraltro con quattro turni d'anticipo».

Nessuna smobilitazione

Nessuna crisi o sciopero dei calciatori nei giorni scorsi, come invece si vociferava, e a smentire tutto è lo stesso direttore sportivo viola: «Domenica è scoppiata una gomma a Palmi e il pulmino aveva bisogno di manutenzione, per questo non è stato utilizzabile per due giorni creando qualche disagio più che altro logistico visto che buona parte dei calciatori si spostava così ma il gruppo, in accordo con lo staff tecnico, si è allenato ugualmente, seppur singolarmente, con un programma solo per quei due giorni».



Il ds chiarisce infine anche la questione pagamenti: «Manca solo febbraio, ma penso che in quasi tutte le società ci siano dei ritardi. In ogni caso parliamo solamente di un mese che colmeremo nel giro di qualche settimana. Intanto domenica scenderemo in campo per vincere».