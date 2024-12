La Gioiese in casa ferma la corsa della Vigor Lamezia: l’incontro termina 0-0. Il pareggio fa più contenti i viola che continuano il periodo positivo mentre lascia l'amaro in bocca ai biancoverdi che vedono allontanarsi la prima posizione del campionato di Eccellenza in seguito alla vittoria per 3-0 del Praia-Tortora sul Brancaleone. In campo non si è notato il divario in classifica tra le due squadre, con gli uomini di mister Dal Torrione ben disposti sul rettangolo di gioco.

La gara

Parte bene la Gioiese, senza timore reverenziale, sospinta dall'incessante sostegno dei propri tifosi. Gli ospiti, invece, cominciano in modo sornione il match, accompagnati da un centinaio di supporter lametini che non hanno mai fatto mancare l'incitamento ai propri beniamini. Una nota caratterizzante della partita era la presenza tra le fila biancoverdi di tanti ex della Gioiese, i vari Spanò, Condemi, Ianní, Catania e Curcio.

La prima vera occasione è per i padroni di casa al 27', su lancio filtrante di Infusino, Tossi supera in velocità il diretto avversario e da posizione defilata calcia in diagonale la palla che sfiora il palo. Al 33' Condemi per i biancoverdi libera al cross il terzino che si sovrappone, la sfera raggiunge Catania che la schiaccia di testa fuori.

Nell'intervallo si è svolta la premiazione dei ballerini della scuola di danza di Gioia Tauro Armada Nueva della maestra Zeraida Amante, recente campione del mondo nella categoria latin show in Macedonia del Nord.

Nel secondo tempo prosegue la fase statica con il risultato in bilico conteso dalle due compagini. i biancoverdi in avvio hanno una discreta occasione con Spanò che colpisce di testa dopo una stretta combinazione centrale con Catania. I viola, successivamente, con Florez andranno vicinissimi alla rete, ma la parità verrà preservata da un ottimo colpo di reni di Ianní. Non si verificheranno altre nitide azioni da rete, con le due rivali che si daranno battaglia sulla mediana. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro sancirà lo 0-0 finale.

Le dichiarazioni post gara

«Le uniche chance nitide da gol le abbiamo avute noi - ha affermato l'allenatore della Gioiese Mario Dal Torrione-. Non abbiamo subito niente. Ce la siamo giocati alla pari contro una squadra che mira alla vittoria finale. Il nostro ds Melchionna sta facendo un ottimo lavoro. I nuovi innesti in rosa ci stanno dando una grande mano».

«Dovevamo essere più determinati e sfruttare il possesso e le occasioni - ha dichiarato il mister biancoverde Danilo Fanello -. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il campo al limite della praticabilità non ci ha aiutato. Dobbiamo migliorare in zona offensiva, serve più spensieratezza mentale».