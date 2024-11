La Gioiese in conferenza stampa ha presentato il nuovo allenatore Renato Mancini e due acquisti, i calciatori di Gioia Tauro Ferdinando Guerrisi e Lorenzo infusino.

«Dimostrazione che facciamo sul serio - ha affermato il direttore sportivo Paolo Campolo- partiamo con ambizioni importanti, per vincere il campionato. Puntiamo sull'asse portante dei giovani locali, sperando che facciano l'impossibile per portare in alto la squadra». Guerrisi, arriva dal Bocale, ma è un veterano in maglia viola, avendola indossata in varie stagioni in D e in eccellenza, con la ciliegina sulla torta dello storico triplete del torneo 2022/2023. Lorenzo Infusino, (figlio d'arte: il padre è il bomber con trascorsi gloriosi nella Gioiese Giuseppe Infusino, attualmente riconfermato a furor di popolo come allenatore in seconda) raggiunge la squadra della sua città, dopo aver svolto il settore giovanile con la Vibonese, e aver militato con Palmese in promozione e Cittanova in Eccellenza.

Settimana prossima qualche altro ragazzo di Gioia Tauro sarà ufficializzato, altri verranno riconfermati dalla passata stagione (tra cui è stato già annunciato Mandaglio) e si lavora per portare in riva al Petrace atleti di spessore. «C'eravamo dati la parola e l'abbiamo rispettata, adesso ci dedichiamo completamente per formare l'organico - ha dichiarato Renato Mancini -. La Piazza merita, ne ha passate tante. Confido nel lavoro della società, siamo in continuo confronto con il Ds Campolo. La mia idea di calcio prevede un 4-3-3, ma in base alle caratteristiche dei giocatori troveremo un vestito alla squadra. L'importante è dare un'impronta, dimostrare attaccamento, dove non si arriva con la tecnica si arriva con la volontà. Spero che il popolo viola si infiammi. Se riusciamo a fare quadrato, qualcosa di bello arriverà. Ora testa bassa e pedalare. Servono i fatti».

Soddisfazione è stata manifestata dal presidente Filippo Martino, che ha sottolineato la volontà di allestire una rosa con fondamenta di atleti locali e ha ribadito l'ambizione di fare un campionato da vertice. Al margine della conferenza è stato reso noto che i giorni 18 e 19 luglio riprenderanno le attività della scuola calcio, con un open day dedicato alle categorie allievi e giovanissimi. La guida del settore giovanile sarà affidata a una colonna portante della Gioiese, Domenico Bagalà.