Il tecnico viola commenta il successo per 4-2 contro la squadra giallorossa e parla anche di mercato: «Oliveira ha avuto l'opportunità della Serie D e si trasferirà al Nord. Per noi è una grande perdita»

Serviva una risposta dopo la caduta di settimana scorsa e la risposta è arrivata. La Gioiese è tornata alla vittoria, nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, imponendo un deciso 4-2 al San Luca e salendo così a quota 27 punti, allontanando ulteriormente la zona play out. Passano quattro minuto e apre le danze Scarf e poi Bessa, prima dell'intervallo, sigla il raddoppio. Nella ripresa calano il poker Florez e Infusino.

Le parole di Dal Torrione

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Dal Torrione: «Nessuna partita è facile e ognuna ha la sua storia. Il San Luca, nelle ultime partite, è stato sempre sconfitto di misura ed è una squadra diversa rispetto alla finale di Coppa Italia Dilettanti, fatta di giocatori volenterosi che non mollano mai, basti pensare che il 4-2 è arrivato proprio agli sgoccioli. Noi dovevamo riscattarci dopo la sconfitta in casa del Cittanova dove non c'era stato un approccio positivo. L'importante era comunque trovare i tre punti».

La squadra viola era inoltre orfana di alcune pedine importanti come quella di Oliveira che ha lasciato il club, e come gli acciaccati Smith e Tossi: «Ci sono stati alcuni giocatori che in settimana hanno accusato dei fastidi come Smith e Tossi e allora ho deciso di non rischiarli, anche perché la competizione c'è e dunque ho mandato in campo chi stava meglio. Oliveira ha avuto l'opportunità della Serie D e si trasferirà al Nord. Per noi è una grande perdita dal momento che è stato un leader, vedremo se operare sul mercato. Ora testa al Castrovillari, squadra difficile da affrontare in casa propria».