Il successo regala tranquillità ai viola. Rassicurazioni dal presidente Martino: «Il polverone che hanno voluto alzare non esiste. Ci stiamo mettendo a posto. Non ci si deve allarmare». I giallorossi di Crucitti al lavoro per risollevarsi

La Gioiese vince 1-0 il derby con il Cittanova, reagisce alle vicissitudini societarie dell'ultima settimana e rasserena l'ambiente. Entrambe le compagini in campo al "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro, provenivano da due sconfitte nel match di esordio nel campionato di Eccellenza. Ne è scaturita una gara maschia alla ricerca di un risultato positivo. La squadra di casa, guidata da mister Giuseppe Infusino, che come sempre si è messo a disposizione per il club della propria città, ha prevalso con un gol al 10' della ripresa messo a segno da Meskar, sugli sviluppi di un buon calcio piazzato battuto da un indomito Lorenzo Infusino, figlio dell’allenatore. Il supporto costante del pubblico è stato decisivo per gli esiti dell'incontro.

Il successo, ottenuto con il cuore, regala un po' di tranquillità ai viola dopo le dimissioni di mister Renato Mancini e alla successiva rescissione di diversi calciatori di spessore, che come garantito, con un pizzico di orgoglio, dal ds Paolo Campolo nel post gara, sono già stati già rimpiazzati per tassellare l'organico. In ogni caso, si spera anche che, chi ancora non si sia accasato, possa ritornare sui suoi passi, come auspicato dal dirigente Domenico Bagalà.

Rassicurazioni sul futuro sono giunte, a margine della partita, dal presidente della Gioiese Filippo Martino: «Una vittoria che tutti cercavamo. Il polverone che hanno voluto alzare non esiste. Ci stiamo mettendo a posto. Non ci si deve allarmare. Spero che dalla prossima partita faremo ancora meglio».

La Gioiese è attesa mercoledì dal sentitissimo derby della Piana da giocare tra le mura amiche contro la Palmese in coppa Italia dilettanti. Il Cittanova, invece, avrà una settimana per metabolizzare i motivi di questa falsa partenza in campionato e trovare le soluzioni migliori per conquistare i primi punti del torneo. Gli uomini guidati da mister Crucitti sono fuori dalle coppe, e cercheranno di risollevarsi già dalla prossima gara di campionato da disputare in casa contro il digiesse Praia Tortora. I giallorossi potranno contare sul sostegno dei propri tifosi, che anche nella trasferta gioiese hanno accompagnato la squadra con cori e incitamenti.