Con cuore, qualità, determinazione, la Gioiose vince in rimonta il difficile match contro la quotata ReggioRavagnese. I padroni di casa, sospinti dai propri tifosi, ribaltano lo 0-2 del primo tempo e si impongono 3-2 al "Pasquale Stanganelli" nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Prima sconfitta in campionato per i ragazzi di mister Misiti.

La gara

Dopo una una prima parte di gioco scialba, priva di emozioni, in cui le fasi difensive prevalgono, al 28' gli ospiti guadagnano un calcio di rigore. Si incarica di batterlo Crucitti. Il numero dieci calcia centrale Smith devia con i piedi, ma la palla si insacca ed è 0-1. Al 39' un errore in fase di impostazione della difesa viola permette a Crucitti di ritrovarsi tutto solo davanti a Smith e di trafiggerlo per lo 0-2 con cui si andrà al riposo. La ReggioRavagnese capitalizza al massimo le due chance avute nel primo parziale, frutto di leggerezze del singolo dei viola.

Nel secondo tempo gli uomini di Dal Torrione escono dagli spogliatoi con un altro piglio e, pronti via, su un traversone, la palla viene raccolta in area da Bessa che con una mezza rovesciata la deposita in rete. 1-2 e la Gioiese acquisisce morale e inizia a crederci. Ma al 32' sono gli ospiti che vanno vicini al terzo gol con il palo colpito da Puntoriere. Sulla ripartenza la Gioiese mette in pratica il detto "gol sbagliato col subito" e pareggia i conti con Florez, che è il più a lesto ad insaccare una palla che attraversa l'area piccola. Il colombiano è il migliore in campo autentico trascinatore dei suoi. L'incitamento dei supporters metaurini si fa più incessante e al 39' Tossi su rigore completa il ribaltone. Dopo 4 minuti di recupero scatta la grande festa al "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro.

Il post partita

Nel post partita enorme soddisfazione da parte dell'entourage viola. Il direttore generale Francesco Sergi parla di «rimonta strepitosa, un'autentica dimostrazione di forza. Contenti del lavoro dello staff tecnico e della prova dei nuovi innesti. Ce la possiamo giocare con tutti. La Gioiese c'è, merita, va sostenuta e dà sempre il massimo». Il presidente Martino si dichiara felice per la compattezza della squadra che a suo dire «può dare filo da torcere a tutti e ha come obiettivo i play off».

L'allenatore Mario Dal Torrione, a cui non è piaciuto l'atteggiamento dei suoi nel primo tempo e che con le sostituzioni ha invertito l'inerzia della gara, ha affermato: «Credo nel carattere e nelle qualità della squadra, ma anche i calciatori devono capire le loro responsabilità. Oggi è risultato chiaro che la squadra la fa il collettivo e non il singolo. Tutti sono importanti e nessuno è indispensabile. Abbiamo dimostrato che possiamo lottare alla pari con tutti. Non dipende dagli avversari, ma da noi».