I cosentini battono a 4-0 domicilio la squadra giallorossa. Vittorie importanti per Boca Melito e Gioiosa Jonica. Crollano Paolana e Acri.

Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto l'insaziabile Locri battere con un secco 5-1 lo Stilomonasterace, si sono giocate oggi tutte le altre partite del campionato di Eccellenza, valevoli per il 28esimo turno del torneo, il terzultimo del campionato 2021/2022. Ecco di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno che è in programma per il prossimo 24 aprile.

I risultati della 28esima giornata

Locri-Stilomonasterace 5-1 (ieri)

Boca Melito-Roccella 3-0

Cotronei Caccuri-Bovalinese 1-3

Gioiosa J.-Gallico Catona 1-0

Isola CR-Morrone 0-4

Reggiomed.-Paolana 3-0

Scalea-Soriano 0-0

Sersale-Acri 3-1

La prossima giornata (24 aprile)

Bovalinese-Isola CR

Acri-Locri

CotroneiCaccuri-Stilomonasterace

Gallico Catona-Sersale

Morrone-Boca Melito

Paolana-Scalea

Roccella-Reggiomediterranea

Soriano-Gioiosa Jonica

La classifica

Locri 72*

Morrone 51

Paolana 50 -1

Reggiomed 48*

Acri 44

Scalea 44

Sersale* 43

Soriano 38

StiloMonasterace 37

GallicoCatona* 34 -1

BocaMelito 33

Gioiosa J 33

CotroneiCaccuri 31

Isola CR 28

Bovalinese 21

Roccella 10