Il tecnico cosentino analizza il successo al fotofinish contro l'Isola Capo Rizzuto firmato Radojicic e Pagano: «Tre rigori contro in tre gare, ma la squadra ha tenuto anche in dieci uomini»

Vittoria col brivido per la Morrone, che nella settima giornata del campionato di Eccellenza ritrova il sorriso e spezza una serie negativa di due sconfitte consecutive. Davanti al pubblico di casa, la formazione cosentina riesce a piegare la resistenza dell'Isola Capo Rizzuto con un finale pirotecnico e da batticuore. Sotto a causa della rete iniziale firmata da Sberna dal dischetto per gli ospiti, i padroni di casa hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo nei minuti conclusivi, ribaltando completamente il punteggio con i sigilli di Radojicic e Pagano per il 2-1 definitivo.

L'analisi di mister Stranges: «In dieci e sotto su rigore, ma gran reazione»

Nel post-partita il tecnico della Morrone, Lorenzo Stranges, ha commentato con grande lucidità la prestazione dei suoi, evidenziando le difficoltà incontrate durante il match: «È stata una partita soffertissima. Ci tengo a sottolineare che per la terza gara consecutiva siamo andati sotto a causa di un calcio di rigore a sfavore. Purtroppo abbiamo subito il gol dell'Isola CR proprio in un momento della gara in cui non stavamo rischiando nulla e nel quale ci stavamo preparando a iniziare il forcing finale. A complicare ulteriormente i piani è arrivata anche l'inferiorità numerica, ma la squadra ha tenuto duro senza scomporsi».

L'onestà del tecnico: «Bravi nel finale, ma dobbiamo fare di più»

Nonostante l'enorme gioia per i tre punti agguantati proprio allo scadere, mister Stranges preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra e non nasconde le imperfezioni della prova offerta dai suoi ragazzi: «Nel finale siamo stati estremamente bravi prima a rimettere la gara in parità, sempre su calcio di rigore, e poi a crederci fino in fondo trovando la rete del definitivo 2-1. Tuttavia, se devo essere del tutto onesto e analizzare il percorso fatto finora, penso che tra tutte le partite giocate in questa stagione questa sia stata forse quella che meritavamo meno di vincere».