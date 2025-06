La stagione si è conclusa in modo più che positivo per la Palmese, nel campionato di Eccellenza, raggiungendo gli obiettivi sportivi con largo anticipo grazie al lavoro di mister Saso Bracco, del suo staff e di tutti i calciatori che nell'arco della stagione hanno vestito la maglia neroverde e con un girone di ritorno da vertice.

Un nuovo capitolo

Adesso però è tempo di aprire un nuovo capitolo e di iniziare a pianificare l'imminente mercato estivo. A tal proposito è il presidente Giovanni Cutrì a rilasciare alcune dichiarazioni che preannunciano novità importanti, innanzitutto con l'azzeramento delle cariche societarie: «Un grazie va ai tifosi e a chi con sostegno passionale ha contribuito a creare un'immagine positiva della Palmese». Proprio a tal proposito, il Presidente Giovanni Cutrì è riuscito a definire positivamente alcune trattative, da cui è arrivata disponibilità per avere un budget utile a garantire e proporre continuità all’attuale squadra e staff tecnico: «Per la nuova stagione - continua il patron - l'obiettivo che ci poniamo è di mantenere l'ossatura della squadra della stagione appena conclusa, continuando a valorizzare i giovani del territorio, facendoli crescere fino a farli arrivare in prima squadra».

Azzeramento societario

La notizia più rilevante, come detto, è però quella dell'azzeramento delle cariche societarie: «A malincuore si è dovuto prendere atto dell’uscita definitiva di Francesco Sergi. Una persona per cui non bastano parole per ringraziarlo abbastanza, perché oltre a dare manforte fino all’ultimo giorno della sua permanenza, ha fatto rinascere il calcio a Palmi, ridando dignità e autorevolezza alla Palmese nei suoi quattro anni di partecipazione nelle varie vesti di presidente, patron, sponsor e tutto fare. Sergi non va ringraziato solo per i grandi sforzi fatti, ma anche perché ha lasciato in eredità un titolo sportivo fregiato del glorioso nome US Palmese. Oggi però dobbiamo guardare avanti per scrivere e aprire definitivamente un nuovo capitolo. e, per farlo, è stato necessario azzerare tutte le cariche. L’obiettivo è quello di costruire una società forte, fatta di gente con senso di appartenenza, che abbia voglia di dare anima e cuore per i colori neroverdi».

E ancora: «Si sta cercando di far nascere una nuova Palmese formata dalle persone che hanno lasciato qualcosa di positivo fino a oggi e con l'aggiunta di nuove figure che in questo frangente si sono avvicinate o che nel frattempo si avvicineranno. Sono in programma anche una serie di incontri con altre figure imprenditoriali che hanno manifestato interesse e che quindi potrebbero portare ulteriori risorse al budget programmatico da investire nella stagione 2025/2026. Si spera di concludere i giri di interlocuzioni nei prossimi giorni».