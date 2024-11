La formazione neroverde vola in classifica a punteggio pieno. Asfaltato anche il Brancaleone. Altro pari per la Vibonese. La squadra di mister Di Maria fatica in casa contro l'Acri. Finisce 1-1

VIBO VALENTIA - La classifica di Eccellenza ha già una regina: la Palmese. La formazione neroverde non conosce ostacoli. In casa o in trasferta non fa differenza. I ragazzi di mister Salerno asfaltano anche il Brancaleone e si prendono la vetta della graduatoria generale. Dopo solo tre giornate la compagine del patron Carbone ha già staccato di tre punti le inseguitrici. Non reggono il passo Paolana ed Acri. La prima è rimasta bloccata sull'1-1 a Sersale, la seconda ha imbrigliato la Vibonese. Al "Luigi Razza" i Pascuzzo boys rischiano pure l'enplein. Si portano in vantaggio nel primo tempo con Sposato ma nella ripresa subiscono la rimonta dei rossoblu di casa che con Senè pareggiano i conti. Seconda "X" di fila per i ragazzi di mister Di Maria, la prima davanti al proprio pubblico.

Questo il quadro completo dei risultati della terza giornata:

Bocale-Cutro 0-2

Brancaleone-Palmese 0-1

Corigliano-Guardavalle 1-0

Isola C.R. - Castrovillari 4-3

Scalea-Sambiase 0-1

Sersale-Paolana 1-1

Taurianovese-Gallico C. 0-4

Vibonese-Acri 1-1