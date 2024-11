La nuova stagione calcistica della Palmese ha avuto inizio ufficialmente oggi pomeriggio dalle ore 17:00 presso lo stadio “Lopresti”. Il club si appresta ad affrontare il massimo campionato regionale, l'Eccellenza. L’organico neroverde al completo è stato guidato da mister Domenico Zito e dal suo vice Vincenzo Prochilo, dal preparatore atletico Niní Gullo affiancato dall’intramontabile massaggiatore Paolo Morello e dal preparatore dei portieri l'ex capitano neroverde Carmine Caputo.

La tribunetta dell’impianto sportivo era gremita di tifosi che hanno dato il benvenuto alla squadra. Gli acquisti messi a segno dal direttore sportivo Francesco Ascone fanno ben sperare la piazza, che ambisce ad un torneo di alta classifica. Su tutti, ha infiammato l’ambiente il recente colpo di mercato Aristòteles Romero, centrocampista venezuelano con trascorsi in Serie A con la maglia del Crotone. Senza dimenticare l’approdo a Palmi di calciatori di categorie superiori come il forte centrocampista argentino Franco Da Dalt e l’esterno offensivo Francesco Napolitano. In dirittura d’arrivo si vocifera ci sia anche un talentuoso attaccante dalla Grecia.

«Siamo con la rosa al completo e con tre ragazzi in prova portati da mister Zito – dichiara ai nostri microfoni il vulcanico presidente Francesco Sergi -. Speriamo di iniziare il meglio possibile. Oggi abbiamo saputo che la prima partita di coppa la disputeremo l’1 settembre a Capo Vaticano. Se dovesse servire qualcosa agiremo sul mercato. È importante partire con l'organico pronto, così come abbiamo fatto noi. Programmare in tempo, dallo staff ai calciatori, offre la possibilità di intervenire se qualcosa non va bene. C’è modo per sistemare, altrimenti è un continuo mettere pezze».