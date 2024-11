L'allenatore subentra a Vincenzo Pacino, esonerato ieri dalla società rossonera. Insieme al tecnico arriva anche un nuovo staff per i lupi

Mario Pascuzzo è il nuovo allenatore del Città di Acri. Dopo l'esonero di Vincenzo Pacino, la società rossonera ha deciso di affidarsi al tecnico acrese che vinse con l'Acri la Coppa Italia nel 2015. «La società dell'Asd Città di Acri, è lieta di annunciare Mario Pascuzzo come nuovo allenatore della prima squadra», si legge in un comunicato stampa.

Pascuzzo sarà supportato anche da un nuovo staff tecnico che vede in Massimo Murano il nuovo preparatore atletico e in Vincenzo Ioele, che subentra a Pasquali Cirino, il preparatore dei portieri. Confermato come vice allenatore Carmine Perri.