Rosicchia due punti il Gallico Catone. Nelle retrovie bene il Bocale

VIBO VALENTIA - La Paolana riesce a frenare la corsa inarrestabile della Palmese, bloccando i neroverdi sull’1-1. Ne approfitta solo il Gallico Catona che affonda il Sambiase. Non la Vibonese che non va oltre il pari contro il Sersale. Male anche il Cutro, che resta a bocca asciutta nella trasferta di Guardavalle, e l’Isola Capo Rizzuto kappaò in casa con la Taurianovese. Nei bassifondi della graduatoria, importante successo del Bocale sul Corigliano.