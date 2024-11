La squadra tirrenica vince 1-0 in trasferta grazie al solito Angotti, ma i padroni di casa sono penalizzati anche da qualche dubbia decisione arbitrale. In zona play off cadono sia l'Acri, agganciato dallo Scalea che la Morrone sconfitta a Cotronei

Si sono concluse le partite della 26esima giornata del campionato di Eccellenza (undicesima di ritorno), un turno che ha visto però disputarsi sei delle otto gare in programma. Sono state infatti due i match rinviati a causa di alcuni casi di positività al Covid. Ferme ai box Sersale-Locri e Reggiomediterranea- Gallico Catona. Oltre a queste due gare, nel massimo torneo regionale si dovrà recuperare la partita della 24esima giornata tra Boca Nuova Melito e Acri, in questo caso la data del recupero è stata gia fissata: le due squadre si affronteranno mercoledì 30 marzo alle ore 15.30.

Il 26esimo turno regala alla Paolana il secondo posto solitario, gli uomini di Fanello vincono 1-0 in casa dell'Isola Capo Rizzuto grazie al gol messo a segno da Attilio Angotti. Non mancano però le polemiche, con i crotonesi che lamentano un gol annullato al Percopo e due rigori non concessi dal direttore di gara Gatto di Lamezia. Decisioni dell'arbitro che, rivedendo le immagini pubblicate su Facebook dalla società giallorossa, appaiono abbastanza discutibili, in mofo particolare la rete annuallata.

Cade ancora la Morrone, che cede 3-1 in casa del Cotronei Caccuri: i giallorossi crotonesi ottengono 3 punti importantissimi in ottica salvezza. In zona play off perde anche l'Acri che a Scalea, contro la squadra allenata da Saverio Gregorace, va sotto ad inizio del match, subendo il gol di Fruci, spreca un calcio di rigore con Le Piane nei primi minuti della ripresa e si fa segnare il 2-0 dall'ex Giovanni Caruso.

In zona play out lo Stilomonasterace si aggiudica il derby reggino in casa del Gioiosa Jonica. La squadra allenata da Alessandro Caridi vince 3-1 e porta a casa 3 punti vitali per tenere a distanza la zona calda della graduatoria e nello stesso momento complicano la situazione dei biancorossi.

I risultati della 26esima giornata

Boca Melito-Soriano 2-1

Bovalinese-Roccella 4-0

CotroneiCaccuri-Morrone 3-1

Gioiosa-Jonica-Stilomonasterace 1-3

Isola CR-Paolana 0-1

Reggiomediterranea-Gallico Catona Rinviata per Covid

Scalea-Acri 2-0

Sersale-Locri Rinviata per Covid

La classifica

Locri* 66

Paolana 50 (-1)

Morrone 45

Reggiomed* 45

Acri* 40

Scalea 40

Sersale* 39

StiloMonasterace 36

GallicoCatona* 34 -1

Soriano 34

CotroneiCaccuri 31

Gioiosa J 30

Isola CR 27

BocaMelito* 26

Bovalinese 18

Roccella 9

Prossima giornata (3/4/2022)



Acri-Gioiosa Jonica

Gallico Catona-Scalea

Locri-CotroneiCaccuri

Morrone-Bovalinese

Paolana-Boca Melito

Roccella-Isola CR

Soriano-Reggiomediterranea

Stilomonasterace-Sersale