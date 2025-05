Organizzazione e stabilità sono stati i punti forti della Paolana nell'ultimo campionato di Eccellenza, culminato per il club bianco/blù con un terzo posto e una semifinale play off, senza dimenticare la cavalcata nel girone di ritorno. Adesso però è tempo di programmare e ripartire da quanto di buono fatto in questo anno, e all'ombra del Tarsitano si stanno già muovendo.

Paolana, confermato il dg Viola

Si riparte innanzitutto da Franco Viola: ufficiale infatti la riconferma del direttore generale che proseguirà il suo matrimonio sportivo con la società del presidente Marcone e che continuerà a ricoprire questo ruolo anche nella prossima stagione. Una figura di grande intelligenza, competenza e serietà professionale, che ha saputo conquistare la fiducia di tutti con il lavoro quotidiano e i risultati concreti. Arrivato in un momento complicatissimo, con la squadra in piena difficoltà, lo scorso anno riuscì in un’autentica impresa, guidando la Paolana a una salvezza miracolosa con una giornata d’anticipo. Il lavoro svolto in questa stagione è stato sotto gli occhi di tutti: organizzazione, equilibrio e una crescita costante che ha restituito solidità e ambizione al progetto biancazzurro. Insomma, la sua conferma rappresenta il primo e fondamentale passo per costruire una nuova stagione all’altezza delle aspettative. Si parte da uno dei perni centrali del progetto della Paolana.