Si riparte con la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Dopo la prima giornata di ritorno, il leader della graduatoria dei migliori è Francesco Stillitano del Soriano: un paio di parate niente male, da parte sua, ma soprattutto la solita sicurezza fra i pali, tanto da confermarsi fra i portieri più affidabili della categoria. Non a caso nelle due precedenti annate è stato costantemente ai primi posti della classifica generale. Francesco Stillitano conquista così il primato di giornata, precedendo altri due calciatori esperti, due difensori della “vecchia guardia”, quella in grado di mostrarsi abile e solida. Al secondo posto ecco infatti Andrea Coluccio dello Stilomonasterace e non soltanto per il gol che realizza in extremis, quanto per la solita prova gagliarda e consistente. Dall’altro lato, in una giornata caratterizzata da diverse assenze, lì dietro è Salvatore Scoppetta a dare una mano di aiuto, come al solito, ai compagni.

Con la terza maglia stagionale, la prestazione di Rocco Papaleo è sempre su standard elevati. Il duttile esterno esordisce con il Gioiosa Jonica e offre un’altra prestazione delle sue. A seguire la Top Ten registra la new entry rappresentata dal giovane portiere Crea del ReggioRavagnese: sono le sue parate a consentire alla squadra dello Stretto di portare a casa una preziosa vittoria. Come sempre non poteva mancare la sostanza di Bert della Dgs Praia Tortora nella graduatoria dei migliori e poi c’è il ritorno di Curcio della Vigor Lamezia. Completano la Top Ten Di Biase dello Scalea, Montero del Brancaleone e Militano della Palmese.