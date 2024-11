In semifinale Brancaleone-Scalea. Agli spareggi play out Gioiosa Jonica - Gallico Catona e Sersale-Bocale. I risultati del 30esimo turno

Si è conclusa oggi la regular season del campionato di Eccellenza. Torneo vinto dalla Gioiese. Gli ultimi 90 minuti hanno disegnato la griglia play off e quella play out. Agli spareggi per tentare di agguantare la Serie D la Promosport accede direttamente alla finale regionale per via del vantaggio superiore ai dieci punti sulla Reggiomediterranea. I lametini affronteranno la vincente tra Brancaleone e Scalea.

Gioiosa Jonica-Gallico Catona e Sersale-Bocale sono invece le due sfide play out. In palio la permanenza nel massimo campionato calabrese.

I risultati finali

Acri – Gioiese 0-4

Brancaleone – Rende 3-2

Gallico Catona – Sersale 3-2

Isola C. Rizzuto – Paolana 3-8

Morrone - Gioiosa Jonica 2-4

Reggiomediterranea – Bocale 3-4

Scalea – Stilomonasterace 1-3

Soriano – Promosport 1-1

La classifica finale

Gioiese 71

Promosport 58

Brancaleone 54

Scalea 54

Reggiomediterranea 47

Isola CR 43

Stilomonasterace 41

Paolana 41

Morrone 40

Rende 38

Soriano 37

Gioiosa Jonica 37

Sersale 35

Bocale 29

Gallico Catona 28

Acri 10