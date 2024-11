È ufficialmente partita la stagione 2022/2023 del campionato di Eccellenza calabrese. Le sedici squadre del massimo torneo regionale si sono affrontate oggi per la prima giornata.

Primi 90 minuti che hanno regalato già il big match tra due delle favorite alla vittoria finale, Promosport e Gioiese che si sono affrontate al "Riga" di Sant'Eufemia. Una partita che ha regalato momenti di spettacolo ma anche la prima sorpresa stagionale. A vincere, infatti, sono stati gli ospiti allenati da Nocera. I viola hanno battuto 2-1 la corazzata lametina, giocando in 9 contro 11 per buona parte della sfida. Per la Gioiese 3 punti d'oro per battezzare il ritorno in Eccellenza.

Prima giornata che sorride anche ai crotonesi dell'Isola Capo Rizzuto. La squadra di Maiolo liquida con un secco 3-0 il Bocale, decide una doppietta di bomber Antonio Russo e il gol di D'Andrea. Sorrisi anche a Scalea e Morrone che battono rispettivamente Rende e Paolana. Pari a reti bianche tra Brancaleone e Gioiosa mentre termina 1-1 la sfida che ha visto affrontarsi Soriano e Sersale, con gli ospiti bravi a crederci e ad acciuffare il pari con il calcio di rigore trasformato da Matteo Nesticò. Buono l'esordio nel nuovo campionato per lo Stilomonasterace allenato da Alessandro Caridi, nel derby reggino in casa del Gallico Catona ai gialloblù basta una rete di Aiello in pieno recupero per portare a casa i 3 punti.

Parte bene la Reggiomediterranea che supera con un tris il Città di Acri. Un match che ha visto gli ospiti cosentini scendere in campo con una formazione composta da tanti under, in attesa dell'arrivo di almeno 6 nuovi elementi over prima della chiusura della finestra di calciomercato. Per la Reggiomediterranea a segno Puntoriere, Cordova e Salvador.

Ecco di seguito i risultati

Risultati prima giornata

Brancaleone - Gioiosa J. 0-0

Gallico Catona - Stilomonasterace 0-1

Isola CR - Bocale 3-0

Morrone - Paolana 1-0

Promosport - Gioiese 1-2

Reggiomed. - Città di Acri 3-0

Scalea - Rende 2-1

Soriano - Sersale 1-1