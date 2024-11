Alla scoperta delle squadre che segnano in ogni gara. I biancazzurri di Morelli in gol otto volte su nove. Al contrario, problemi per Paolana, Acri e Bocale

Dopo 9 giornate di campionato è tempo di statistiche e curiosità. Il gol è di sicuro l'elemento fondamentale del gioco del calcio, sia per conseguire i risultati che per regalare e regalarsi emozioni. Nel campionato di Eccellenza, si sono finora giocate 72 partite e di gol ne sono stati segnati 158, di cui 3 sono arrivati a tavolino (Reggiomed-Acri 3-0). Quattordici di queste 158 reti sono arrivate dagli undici metri, mentre sono stati 2 gli autogol.

Le statistiche dicono anche che 87 volte hanno segnato le squadre che giocavano tra le mura amiche, 71 volte dalle formazioni in trasferta. La media gol totale è pari a 2,19 gol a match. Il record di gol segnati per singola giornata, appartiene all'ottavo turno del torneo con un totale di 22 centri.

Gli attacchi migliori e quelli peggiori

Spulciando ancora di più all'interno delle nostre statistiche, scopriamo che nei primi 45 minuti sono arrivati 78 gol, 80 invece durante i secondi tempi. Reggiomediterranea e Isola Capo Rizzuto possono al momento vantare i migliori reparti offensivi, entrambi a quota 15 reti. I crotonesi hanno dalla loro anche i due calciatori al vertice della classifica marcatori: Cataldi e Russo a quota 5 centri ciascuno. A segnare meno di tutte, sono tre squadre: Acri, Bocale e Paolana con appena 5 marcature a testa dopo nove giornate. Nei primi tempi è stata la Promosport a segnare di più (8 gol), mentre l'Isola Capo Rizzuto si scatena nella ripresa, la formazione giallorossa è prima in classifica per gol realizzati nei secondi 45 minuti: ben 11. Nei primi tempi il record negativo spetta alla Paolana con un solo gol all'attivo, mentre è il Gallico Catona ad aver segnato solo un gol nel corso dei secondi tempi.

La Promosport segna (quasi) sempre

Dopo nove turni, nessuna formazione è riuscita ad andare in gol, almeno una volta, in ogni gara disputata. C'è però chi lo ha fatto in otto partite su nove: la Promosport.

La formazione allenata da Claudio Morelli è infatti riuscita a segnare in tutti gli incontri, tranne che alla quinta giornata. Nell'occasione i lametini subirono una sconfitta interna per 1-0 contro il Gioiosa Jonica. In questa speciale classifica al secondo posto vi sono 5 formazioni: Gioiese, Sersale, Isola CR, Morrone e Rende hanno visto la porta 7 volte in 9 partite. Una costanza, che nel caso della Gioiese, capolista del campionato di Eccellenza, è stata spesso premiata anche dai 3 punti, mentre, ad esempio, non si può dire la stessa cosa per Rende e Sersale che nella classifica generale del torneo occupano rispettivamente il quintultimo e quartultimo posto.

Paolana, Acri e Bocale, oltre ad occupare gli ultimi tre posti della graduatoria del massimo campionato regionale, sono le formazioni più "timide" quando si tratta di gol. Non a caso sono le squadre che hanno anche i peggiori attacchi del torneo con 5 gol ciascuno. "L'allegro trio", fa una gran fatica a trovare la strada della porta. Rispettivamente ci sono infatti riuscite solo in tre gare sulle nove disputate. Un dato che rappresenta certamente un problema per chi, come Paolana, Acri e Bocale, sa già di dover lottare per poter centrare la salvezza.