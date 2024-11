Si sono giocate le partite della terza giornata del massimo campionato di calcio regionale. Una sola squadra al comando: la Reggiomediterranea. I leoni amaranto fanno loro il derby contro il Boca Melito. Padin, Semenzin e una doppietta di Lancioni per i padroni di casa, per il Boca invece a segno per due volte Zampaglione. Cade la Morrone, che dopo il vantaggio fimrato Trombino deve arrendersi alla doppietta di Nesticò. Prima sconfitta in campionato anche per il Cotronei Caccuri, che perde 2-0 in casa del Gallico Catona.

Festeggia il primo successo invece lo Scalea che batte di misure l'Isola Capo Rizzuto con un gol di Caruso. Non arriva la prima vittoria in campionato per il Città di Acri. Al "Pasquale Castrovillari" è il Soriano a portarsi per primo in vantaggio con Pesce, la reazione dei rossoneri arriva e porta al gol di Crispino. Nel secondo tempo assalto acrese ma l'1-1 sarà il risultato finale. Carella regala i 3 punti al Locri nel derby contro il Roccella, mentre finisce a reri inviolate il match fra Stilomonasterace e Paolana.

Ecco i risultati della terza giornata

Acri - Soriano 1-1

Gallico Catona - Cotronei Caccuri 2-0

Gioiosa Jonica - Bovalinese 1-2

Locri - Roccella 1-0

Reggiomediterranea - Boca Melito 4-2

Scalea - Isola Capo Rizzuto 1-0

Sersale - Morrone 2-1

Stilomonasterace - Paolana 0-0

La classifica

Reggiomediterranea 9

Morrone 6

Cotronei Caccuri 6

Locri 6

Bovalinese 6

Paolana 5

Gallico Catona 4

Stilomonasterace 4

Roccella 4

Sersale 4

Soriano 4

Scalea 3

Acri 2

Boca Melito 1

Isola CR 1

Gioiosa J 1