Una stagione da mettere alle spalle e un'altra, invece, da pianificare. La ReggioRavagnese non dorme e ha già acceso i motori per non arrivare poi impreparata all'avvio della preparazione estiva. In questo il club reggino è già immerso e incanalato verso obiettivi precisi, anche di mercato, partendo dall'ufficialità del rinnovo di mister Peppe Misiti. Una rinnovata fiducia che in realtà era nell'aria da settimane e che aspettava solo di essere resa pubblica. Sempre più forte il legame tra Misiti e questa società, e forse è per questo che ne incarna gli ideali. Proprio il tecnico, comunque, si è espresso dopo la firma per il prolungamento del contratto: «Questo che andremo ad avviare sarà un progetto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, anche perché innanzitutto sono subentrato in a campionato in corso mentre quest'anno ho la possibilità di programmare fin dall'inizio e, insieme alla società, stiamo cercando di allestire una squadra che possa fare bene nella prossima stagione. Il club si sta muovendo e, come si è potuto vedere dalla presentazione, ci sono volti nuovi all'interno di una società allargata e formata da quattro presidenti».

Il 5 agosto il primo raduno

Si apre un nuovo capitolo dunque dopo una stagione, quella scorsa, che ha avuto i suoi pro e i suoi contro ma c'è anche da dire che la ReggioRavagnese ha iniziato il precedente campionato risultando la settima squadra più giovane e lo ha concluso poi al quarto posto dietro Morrone, Rende e Soriano: «Adesso ho il tempo di allestire la squadra e con la preparazione partiremo il 5 agosto. Quanto al campionato passato, le critiche ci possono pure stare poiché alla fine sono i risultati che parlano, ma c'è da dire che molti non hanno capito le problematiche che abbiamo dovuto affrontare dietro le quinte come, ad esempio, gli allenamenti su un campo in terra battuta, i numerosi infortuni o l'assenza di Cormaci. Per un lungo periodo ho lavorato con una rosa ridotta all'osso». Infine le sensazioni sulla prossima stagione: «Vedo un campionato più equilibrato rispetto a quello precedente. La Vigor Lamezia parte favorita poiché è già formata dallo scorso anno e poi ha trattenuto mister Fanello che sa come lavorare. Poi ci sono altre squadre che si stanno muovendo bene come Paolana, Gioiese, PraiaTortora, Brancaleone e la neopromossa Ardore».