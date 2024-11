Una sola vittoria tra campionato e coppa per la Reggioravagnese e un periodo un po' opaco per la squadra amaranto. Nel recupero della sesta giornata, giocato ieri, contro l'Isola Capo Rizzuto infatti i ragazzi di mister Misiti hanno anche rischiato di perderla se non fosse per il guizzo all'ultimo istante. Una gara dove i padroni di casa avrebbero potuto fare di più e, di fatti, sono andati sotto dopo circa venti minuti a causa del gol di Kerve. Gli ospiti assaporano il gusto della vittoria fino al novantacinquesimo quando, cioè, il nuovo acquisto amaranto Rabbeni entra e timbra il pari.

L’analisi di Misiti

Sicuramente non può essere completamente soddisfatto mister Misiti, come si evince nelle sue parole intervistato ai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Una partita difficile poiché abbiamo incontrato una squadra che aveva bisogno di punti e poi era ben messa in campo. Abbiamo avuto difficoltà ma alla fine abbiamo recuperato un punto in classifica, al novantacinquesimo, con voglia e determinazione. Prendiamo questa partita con la consapevolezza che ancora dobbiamo migliorare e cercare di rimanere sul pezzo». In gol dunque il nuovo arrivato: «Rabbeni è entrato dopo che aveva fatto solo due allenamenti e, di conseguenza, non ha ancora in testa ciò che voglio io ma è entrato bene e, di fatti, ha segnato. In ogni caso dobbiamo migliorare mentalmente perché non possiamo prendere gol dopo un solo episodio e, soprattutto, non dobbiamo calare mai di concentrazione». Per la Reggioravagnese adesso c'è all'orizzonte una sfida speciale contro il Bocale: «Prima dobbiamo vedere gli errori commessi in questa partita, poi penseremo al derby che sarà sicuramente una gara complicata da affrontare ma altrettanto importante».