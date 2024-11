Un weekend intenso attende l'ottava giornata del campionato Eccellenza che si aprirà sabato con il consueto anticipo. Tra ambizioni da rivedere e risalite obbligate, anche questa volta tante sono le aspettative per il fine settimana della Serie A regionale e che presenta, peraltro, molti incroci-trappola. Una settimana alquanto dispendiosa poiché ha visto, di mezzo, l'impegno dei quarti di finale di Coppa Italia Dilettanti che ha sicuramente tolto diverse energie ma la concentrazione dovrà comunque essere massima.

L'anticipo

Sabato in programma il consueto anticipo, con l'ottavo turno che sarà aperto dalla capolista Vigor Lamezia. I vigorini, che settimana scorsa hanno consolidato la vetta, ospiteranno il Brancaleone reduce da quattro risultati utili consecutivi ma reduce dal pari interno contro il Soriano che ha lasciato un po' l'amaro in bocca. La capolista, comunque, sta legittimando il primato anche nei dati dal momento che inizia a primeggiare nelle statistiche settimanali: è l'unica squadra sempre a segno dalla prima alla settima giornata, quella con più gol fatti in casa (10) e quella con più gol fatti nel secondo tempo (11). Insomma, la formazione di Fanello è tornata a essere la Vigor Lamezia che conosciamo anche se di fronte, come detto, ci sarà un ostico Brancaleone che deve però migliorare in fase offensiva (solo 5 gol finora).

Il programma della domenica

Tra le liete sorprese di questa prima metà del girone di andata c'è il PraiaTortora, attualmente seconda in classifica e dunque prima antagonista della Vigor Lamezia. Il club di mister Aita di certo vuole mantenere questi standard il più a lungo possibile ma, per farlo, ovviamente dovrà vincere. Domenica osserverà l'impegno casalingo contro l'ostica Isola Capo Rizzuto. Una sfida intrigante e che può sorridere sia all'una che all'altra compagine. Il Praia Tortora è la seconda squadra più prolifica nel primo tempo.

All'assalto del secondo posto, e ipoteticamente anche del primo, la Reggioravagnese che, in attesa di recuperare la sfida contro l'Isola Capo Rizzuto che potrebbe dare la vetta (se da qui alla partita non cambieranno le cose), ospita il Rende in un match sulla carta abbordabile, con i biancorossi attualmente penultimi e con peggior attacco (3 gol fatti) e peggior difesa (17 subiti). La formazione di casa, inoltre, deve cancellare la debacle di mercoledì contro il Melito. Una buccia di banana sulla quale la squadra di Misiti non deve cadere, anche perché dall'altra parte sulla panchina biancorossa c'è una vecchia volpe come Spinelli.

Cerca il suo quinto risultato utile consecutivo la Paolana per restare in zona play off, ma l'impegno casalingo non sarà facile dal momento che di fronte ci sarà un Bocale che annaspa, che non segna da due gare e che non vince da tre partite. Il Bocale tra le squadre che subiscono di più nella prima frazione mentre la Paolana ha subito un solo gol nella ripresa. Arrivano al match entrambe in un buon stato di forma Soriano e Castrovillari, con quest'ultimi che finora non hanno mai incassato gol nel secondo tempo.

Sarà molto difficile invece per il Cittanova di Crucitti che ospiterà un'Ardore ancora in cerca della prima vittoria stagionale. La formazione di Criaco, inoltre, deve sfatare il tabù trasferta dal momento che fuori casa non ha ancora segnato. Derby incandescente quello fra Gioiese e Palmese, con i padroni di casa reduci dalle fatiche di Coppa Italia di mercoledì. Delicato non solo per la rivalità sportiva ma anche per una classifica che attualmente non sorride alla squadra viola e che avrebbe potuto dire di più per quella neroverde. Trasferta di oltre due ore per la Rossanese che farà visita al fanalino di coda San Luca, I giallorossi, nonostante l'ultimo posto, mercoledì in coppa hanno dimostrato di essere vivi, mettendo un piede in semifinale nel match contro la Gioiese. Adesso però serve la svolta anche in campionato.

Il programma della settima giornata

Vigor Lamezia-Brancaleone (sabato)

Cittanova-Ardore

Dgs Praiatortora-Isola CR

Gioiese-Palmese

Paolana-Bocale

Reggioravagnese-Rende

San Luca-Rossanese

Soriano-Castrovillari

La classifica

Vigor Lamezia 17

Praiatortora 15

Reggioravagnese 14*

Paolana 13

Isola CR 11*

Soriano 11

Cittanova 11

Brancaleone 11

Rossanese 10

Castrovillari 9

Palmese 9

Bocale 6

Gioiese 5

Ardore 4

Rende 2

San Luca 0