E alla fine arriva la vittoria per la Reggioravagnese, reduce da un solo successo nelle ultime sei gare di campionato. Ed è un successo roboante e convincente che apre al meglio il girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

In occasione della sedicesima giornata, la formazione amaranto schianta il Cittanova per 4-1 nonostante un campo ai limiti della praticabilità a causa del maltempo e con il match che era stato momentaneamente sospeso. La fame di tornare al successo per i locali era tanta, tanto che dopo venti minuti erano già sul doppio vantaggio grazie alle reti di De Marco e Baldeh. nella ripresa Crucitti e Puntoriere fissano il definitivo poker.

Le parole di Misiti

Tre punti che rilanciano la Reggioravagnese al secondo posto in classifica, a meno quattro dalla Vigor Lamezia. Ecco le parole di mister Misiti, intervistato ai microfoni ufficiali del club: «Vittoria convincente nonostante la pioggia insistente e tre punti preziosi. Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati bravi a trovare subito l'1-2 prima che l'arbitro sospendesse momentaneamente la partita per maltempo. Da lì in poi, infatti, la gara è stata in discesa ma è chiaro che dobbiamo crescere ancora. Un successo che rilancia e nostre ambizioni ma noi dobbiamo guardare partita dopo partita e solamente a noi stessi».

E ancora: «In passato abbiamo lasciato punti per strada a causa di disattenzioni nostre, ma dobbiamo cercare di fare degli errori opportunità per migliorare e renderli positivi. Dobbiamo inoltre migliorare sul piano del palleggio». Per la Reggioravagnese, adesso, testa al prossimo match contro il San Luca.