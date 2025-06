La compagine reggina colma dunque un altro tassello dirigenziale. Sorgonà in passato ha già lavorato per il club amaranto come allenatore e non solo

Inizia a prendere sempre più forma il nuovo aspetto, sia tecnico che dirigenziale, della Reggioravagnese. Il club amaranto ha iniziato a programmare la prossima stagione e dopo l'annuncio del nuovo tecnico Pietro Candido, continua nella sua opera di ricostruzione soprattutto per quel che riguarda le figure dirigenziali.

Chi è Pasquale Sorgonà

Pasquale Sorgonà è il nuovo direttore tecnico della Reggioravagnese. Ecco dunque l'altra novità del club, annunciata attraverso i propri canali social. A lui il compito di coordinare l’intera struttura tecnica, dalla prima squadra alla scuola calcio. Un professionista che non ha bisogno di molte presentazioni: in passato ha ricoperto incarichi simili in realtà importanti del territorio reggino, oltre ad aver maturato una lunga esperienza da allenatore, sia nei settori giovanili che in prime squadre. Una figura che ha già collaborato con la Reggioravagnese in passato, lasciando un ricordo positivo sotto il profilo umano e professionale. Da ricordare anche l'esperienza come tecnico qualche stagione fa.



Dal 2021 è Presidente dell’Aiac di Reggio Calabria, ulteriore conferma della stima che il mondo del calcio nutre nei suoi confronti. Insomma, una figura certamente competente e che porta delle garanzie sia sul piano organizzativo che tecnico. Altro tassello colmato per il club, che continua nel suo rinnovamento.