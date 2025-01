Da questo weekend in poi inizia un altro campionato, dove i punti saranno più pesanti e non saranno più recuperabili. Il campionato di Eccellenza, in occasione della sua sedicesima giornata, apre alla prima di ritorno e dunque si appresta a entrare in una fase cruciale della stagione, dove sbagliare è ridotto al minimo. Eppure c'è ancora tanto in gioco sia per quel che riguarda la vetta (con quattro squadre racchiuse in quattro punti) che per quel che concerne la zona playout (con Castrovillari, Ardore e Bocale che cercano di sgomitare). Insomma, tanto dirà anche il prossimo turno.

L’anticipo

Come di consueto, si parte con l'anticipo del sabato che vedrà in scena l'attuale capolista Vigor Lamezia. La formazione vigorina ha iniziato il 2025 nel miglior modo possibile, schiantando il San Luca per 4-0 e riprendendosi la vetta della classifica. E poi con un Fioretti in più tutto è più facile. Secondo match casalingo di fila per i ragazzi di mister Salerno che ospiteranno il Castrovillari in una gara, sulla carta, ampiamente abbordabile ma con la variante che il Castrovillari ha cambiato molto e non si può ancora prevedere il suo assestamento.

Le gare della domenica

Si arriva così alle gare della domenica (tutte in contemporanea alle 14:30) che potrebbero anche rimescolare l'attuale ordine delle prime quattro. Innanzitutto il Praia Tortora rimane col fiato sul collo dei vigorini, a una sola lunghezza di ritardo, con la speranza di riprendersi la vetta della classifica. I tirrenici, però, avranno un impegno da non sottovalutare dal momento che faranno visita alla Gioiese che settimana scorsa si è imposta in casa del Soriano. La formazione viola è in crescita e dunque da prendere con le pinze.

Accarezza il sogno di vertice anche la Rossanese, a sole due lunghezze e con l'intenzione di voler continuare a stupire. I rossoblù sono reduci da nove reti nelle ultime due gare e arrivano da nove risultati utili consecutivi. Seconda trasferta di fila dopo quella di Bocale, e stavolta la tappa è Brancaleone, con questi ultimi che devono dare continuità alla vittoria di sette giorni fa per rimanere lontano dalla zona pericolosa. Chi deve tornare a vincere è invece la Reggioravagnese, a secco da due turni e per questo non può permettersi altri passi falsi per non perdere il treno della vetta. Di fronte ci sarà il Cittanova ma anche la formazione di mister Crucitti non può più sbagliare perché con un passo falso si rischierebbe ulteriormente di essere risucchiati nel vortice playout, e i giallorossi non possono permetterselo.

Affacciati sulla griglia play off Isola Capo Rizzuto e Paolana che affronteranno le ultime due della classe, con la squadra di Gregorace che sarà di scena a Rende mentre quella di Andreoli ospiterà il San Luca. Una sfida per ritrovare se stessi quella tra Soriano e Palmese. Il Soriano non vince da tre partite e si è un po' staccato dal salotto d'élite, mentre la Palmese non vince da quattro turni e non segna da due. Chiude il programma il delicato match-salvezza tra Bocale e Ardore, e qui per entrambi è vietato sbagliare.

Il programma

Vigor Lamezia-Castrovillari (sabato)

Bocale-Ardore

Brancaleone-Rossanese

Gioiese-Praiatortora

Paolana-San Luca

Reggioravagnese-Cittanova

Rende-Isola CR

Soriano-Palmese

La classifica

Vigor Lamezia 32

PraiaTortora 31

Rossanese 30

Reggioravagnese 28

Isola CR 25

Paolana 25

Soriano 22

Gioiese (-2) 21

Palmese 19

Brancaleone 19

Cittanova 18

Castrovillari (-1) 17

Ardore 12

Bocale 11

San Luca 6

Rende 5