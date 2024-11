Nella sesta giornata la capolista riceverà la squadra crotonese nell'anticipo in programma sabato. Domenica il resto delle partite. Da tripla il match tra Paolana e Palmese, mentre l'Ardore cerca il primo acuto stagionale in casa della Gioiese

Cinque giornate con l'incombere della sesta tra propositi inaspettati, ambizioni nascoste e voglia di riscatto. Il programma delle gare del massimo campionato regionale (tutte in contemporanea alle ore 15:30) avrà parecchi giudizi da dare, alcuni da limare e altri da confermare. Una gerarchia indecifrabile, imprevedibile e che vede attualmente la Reggioravagnese al comando con 13 punti, due in più della Vigor Lamezia.

A ridosso delle prime due, però, c'è un folto gruppone destinato a sgomitare per la zona play off e composto da Rossanese, Praia Tortora, Cittanova e Paolana tutte a quota 9. Insomma, anche questo imminente turno contribuirà a limare ancora di più la classifica.

L'anticipo

Ad aprire la sesta giornata sarà proprio la capolista che ospiterà l'Isola Capo Rizzuto. La formazione di Misiti vuole riprendere a correre dopo il pareggio a reti bianche in casa dell'Ardore mentre la squadra di Gregorace è reduce dallo scivolone casalingo contro la Paolana, nonostante la superiorità numerica per circa novanta minuti. Più di questo, però, per i giallorossi c'è un tabù da sfatare dal momento che non battono la squadra amaranto da cinque anni, ovvero dal 10 novembre 2019 quando, in terra crotonese, l'isola Capo Rizzuto si impose 2-0. Da lì in poi altri sei confronti in campionato ma con un bilancino nettamente a sfavore poiché conta cinque vittorie reggine e un pareggio. Inoltre, in questi sei precedenti, l'Isola Capo Rizzuto ha segnato solamente un gol (26 settembre 2021 Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea 0-5, 30 gennaio 2022 Reggiomediterranea-Isola Capo Rizzuto 0-0, 24 settembre 2022 Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea 0-1, 1 ottobre 2023 Isola Capo Rizzuto-Reggiomediterranea 0-1, 22 gennaio 2023 Reggiomediterranea-Isola Capo Rizzuto 4-1, 21 gennaio 2024 Reggioravagnese-Isola Capo Rizzuto 1-0).

Il programma della domenica

Ricco come sempre il programma della domenica che vedrà innanzitutto la Vigor Lamezia rispondere o approfittare, a seconda di cosa farà la capolista nell'anticipo, per quel che riguarda il match della Reggioravagnese. I lametini, dopo la bella vittoria di Palmi per 0-3, ospitano un Rende sulla carta disorientato e che annaspa notevolmente. La squadra di Gallo, infatti, si trova attualmente al penultimo posto e con un solo punto racimolato, peraltro con la difesa più bucata (insieme al San Luca). Insomma, sulla carta sembrerebbe un turno agevole per la Vigor Lamezia ma gli anni, l'esperienza e i risultati di questo campionato insegnano che di scontato non c'è mai nulla.

Sarà una sfida da piani alti invece quella tra PraiaTortora e Rossanese, entrambe appaiate a 9 punti nel folto gruppo del terzo posto. Tutto o niente: è questo l'andamento delle due compagini dal momento che non hanno ancora mai pareggiato. Due vittorie su due finora allo stadio Mario Tedesco per i ragazzi di mister Aita e con 7 gol fatti che la rendono la seconda squadra più prolifica in casa. Bella e rampante invece la Rossanese che vince e diverte col bel gioco. La neopromossa, infatti, è tra le protagoniste liete di questo avvio stagionale basi pensare che è l'unica squadra al momento (insieme alla Vigor Lamezia) ad essere andata sempre a segno nelle prime cinque giornate e, ancora più rilevante, è la squadra con più giocatori a segno a conferma di un gioco corale.

Insegue la quarta vittoria consecutiva invece il Cittanova che, al Morreale Proto, attende il Castrovillari. I giallorossi sono in fiducia, come dimostrano i risultati, anche se dall'altro lato c'è un Castrovillari da non sottovalutare e che sta trovando la quadra giusta. La squadra di Caruso, inoltre, è tra le meno bucate in trasferta con un solo gol concesso. Importante e a tratti delicato il match tra Paolana e Palmese: i padroni di casa devono dare continuità al bel successo di Isola, con un uomo in meno per quasi una partita intera, la Palmese invece deve riscattare il brusco KO interno di sette giorni fa e, soprattutto, ritrovare e vittoria e gol che mancano da 180 minuti.

Continuando la presentazione degli incontri, c'è il Soriano che ospiterà il San Luca. Anche qui il pronostico sembrerebbe pendere vistosamente dalla parte dei padroni di casa, con il San Luca in caduta libera e ultimo ancora a quota zero punti. Proprio per questo i giallorossi non si tireranno indietro e cercheranno quantomeno di muovere la loro classifica. Si sfidano Brancaleone e Bocale, con i primi per bissare la vittoria di sette gironi fa e i secondi per tornare al successo dopo il pirotecnico pareggio per 3-3. Il programma si chiude con Gioiese-Ardore, due squadre che devono cercare di uscire dalla zona paludosa della classifica. Sarà una sfida di cartello anche tra due tecnici preparati come Dal Torrione e Criaco, con quest'ultimo alla ricerca del primo acuto stagionale.

Il programma della sesta giornata

Reggioravagnese-Isola CR (sabato)

Brancaleone-Bocale

Cittanova-Castrovillari

Dgs Praiatortora-Rossanese

Gioiese-Ardore

Paolana-Palmese

Soriano-San Luca

Vigor Lamezia-Rende