Con la speranza che il maltempo non rovini ancora una volta tutti i piani, c'è alle porte un nuovo weekend calcistico dilettantistico, che nel campionato di Eccellenza farà segnare il diciasettesimo turno. Ecco allora il programma della giornata.

Tutti in campo domenica

Ad aprire la 17esima giornata ci penseranno Ardore e Brancaleone, in campo sabato alle ore 14.30. Sfida delicata e con un ex di grande rilievo: Alberto Criaco adesso sulla panchina delle Aquile. Inutile dire che per l'Ardore è necessaria la vittoria per non complicare ulteriormente una classifica già deficitaria.

Anche questa volta i big match non mancano, a cominciare da Rossanese-Vigor Lamezia. Una sfida di alta classifica tra la più bella sorpresa del campionato e la candidata principale alla vittoria finale. Padroni di casa che non perdono da nove giornate (era il 20 ottobre contro il Praiatortora) e sicuramente saranno intenzionati a fare lo scherzetto ai biancoverdi e riaprire così il campionato, sognando inoltre una vetta che finora è stata solo dolcemente accarezzata. La formazione di Aloisi, inoltre, settimana scorsa non ha giocato per maltempo, e dunque una vittoria potrebbe davvero essere pesante. Entrambe sono le squadre che segnano di più nel secondo tempo (17 gol a testa).

Pronti in agguato e ad affondare il colpo Reggioravagnese e Praiatortora. Entrambe infatti inseguono da vicino la Vigor Lamezia e sono intenzionate e sgomitare per la vetta, con gli amaranto che peraltro non si sono nascosti. La formazione di Misiti, reduce dal bel 4-1 contro il Cittanova, farà visita a un San Luca con l'acqua alla gola e bisognoso di punti-salvezza. Sulla carta i valori qualitativi sono nettamente a favore della Reggioravagnese, che è sia la squadra più prolifica nel primo tempo che quella segna di più negli ultimi dieci minuti, ma il calcio può essere imprevedibile.

Il Praiafortora affronta invece il Soriano per la quarta volta in questa stagione dopo la gara d'andata e le due in Coppa Italia, con la storica rimonta dei tirrenici sul campo sorianese che aprì la strada alla finale della competizione. Gara più incerta del previsto, con i padroni di casa che non vincono da quattro gare e reduci dalla sconfitta di Gioia. Quanto al Soriano, invece, oltre alla sete di vendetta contro il Praia, arriva da una settimana travagliata e che ha portato al cambio di allenatore. Anche i rossoblù non vincono da quattro giornate e sono reduci da due sconfitte consecutive.

L'Isola Capo Rizzuto vuole difendere il suo post play off, anche se allo stadio Sant'Antonio arriverà un Bocale in cerca di punti per avviare la sua rincorsa salvezza, e con un mercato che ha rinforzato l'organico. Una partita da tripla, ma con una motivazione che dovrebbe pendere in favore dei biancorossi proprio per una questione di classifica.

Derby tirrenico tra Castrovillari e Paolana, entrambe con obiettivi ben precisi: i rossoneri, rivoluzionati in rosa e reduci dall'ottima prestazione del D'Ippolito, vogliono uscire dalla paludosa zona play out mentre la Paolana, invece, vuole tenere di mira la zona play off.

Derby della Piana, invece, quello tra Cittanova e Gioiese ed è carico di attese. I giallorossi sono reduci dal pesante KO contro la Reggioravagnese e adesso vedono i fantasmi della zona play out, mentre la Gioiese sta facendo benissimo in questo ultimo periodo (tre vittorie consecutive e una sola sconfitta nelle ultime otto uscite) ma intende subito riprendersi l'ulteriore punto di penalizzazione che gli è stato inflitto qualche giorno fa.

Sulla scia della continuità la Palmese che, dopo la bella vittoria esterna in terra sorianese, ospita il fanalino di coda Rende che è cambiato molto in questo mercato e per questo non deve essere sottovalutato.