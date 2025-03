Il campionato di Eccellenza ha mandato in archivio anche la venticinquesima giornata e, a cinque giornate dalla fine, tutto è ancora aperto e per questo interessante. Tredici i gol segnati nel week end appena passato, di cui alcuni davvero pesanti e che hanno momentaneamente cambiato l'inerzia della classifica, soprattutto ai vertici. Giocate e invenzioni dei singoli, con alcuni che si confermano piacevoli certezze e altri liete new entry. Ecco stilata la top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Era stato assente nelle ultime settimane, ma adesso è tornato e si è preso la vetta della top 3 settimanale: stiamo parlando di Giacomo Bongiorno. Il centravanti della Rossanese decide il big match play off contro il Soriano cogliendo un cross dalla sinistra e, in corsa, si avvita e batte il portiere sorianese. Un gol bello, anche per la preparazione in movimento, ma soprattutto pesante perché eleva la compagine bizantina al secondo posto solitario, con licenza di sognare.

Aveva sfiorato la Top 3 nelle scorse settimane, adesso però ci entra e lo fa a pieno merito. Vincenzo Curcio è stato tra i metronomi del successo della Vigor Lamezia sulla Paolana. Il fantasista biancoverde è una costante spina nel fianco degli avversari tirrenici sia con i calci piazzati e sia con le giocate costantemente velenose. Alla fine è dai suoi piedi che nasce il cross al bacio verso bomber Fioretti che manda in paradiso la Vigor Lamezia, sempre più prima. Una prestazione sopra le righe quella di Curcio, che alla mezz'ora del secondo tempo deve uscire stremato.

New entry a completare la top 3 dal momento che i quattro punti e la medaglia di bronzo se la prende Gabriel Rossitto. L'eclettico centrocampista, classe 2003, è stato tra i protagonisti nella vittoria-salvezza del suo Bocale contro la Gioiese. Schierato da mister Lo Gatto in un ruolo non suo, ovvero da terzino, non ha deluso le attese togliendo dal cilindro un gol bellissimo: una discesa sulla corsia di destra per poi rientrare verso l'esterno dell'area di rigore e liberare un gran tiro a giro che toglie le ragnatele all'angolino alto, alla destra di Smith.