Ha messo lo zampino in entrambe le marcature della Dgs Praia Tortora. L’exploit di Rende vale, per la formazione di Aita, il salto in quota play off e nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, ci finisce il centrocampista Alan Bert. È lui il migliore della decima giornata. Quantità e qualità per il mediano della Dgs Praia Tortora, in grado di macinare chilometri e di restare sempre lucido e sveglio nel servire i compagni.

I dieci punti del migliore di giornata vanno pertanto ad Alan Bert, davanti all’intramontabile Gianni Galletta, vicinissimo a festeggiare le 41 primavere, ma puntualmente implacabile dinanzi al portiere avversario. Il podio della Top Ten è quindi completato da Antonio Crucitti, in continua ascesa. Un gol pesante nel derby e un rendimento elevato da parte del fantasista del Sambiase.

A seguire, ecco un altro elemento della capolista: le prestazioni di Alessio Giuliani meritano una presenza nella Top Ten di Zona D. Il portiere giallorosso offre sicurezza e sostanza nel derby. C’è inoltre la conferma di Simone Fioretti, il bomber principe del campionato: è lui a rimettere in piedi il Soriano, che perde il primato, ma rimane una gran bella realtà del torneo.

Dopo aver registrato più volte la presenza, nella graduatoria dei migliori, di Rocco Papaleo, adesso tocca al fratello Giuseppe e non solo per via della rete con la quale lo Stilomonasterace piega la Paolana. Anche in questo caso una prestazione nuovamente convincente e lo stesso vale per Calandra dello Scalea: se la squadra dell’Alto Tirreno cosentino non capitola, nella seconda frazione, contro il Reggioravagnese, è anche per merito suo. A seguire ecco il solito Condemi del Cittanova: gol e assist sono un repertorio classico ormai. A chiudere Khanfri del Gioiosa Jonica e Militano della Palmese.

