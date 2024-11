Diventa sempre più affascinante la corsa al primo posto nella classifica di rendimento del campionato di Eccellenza, redatta dal programma Zona D, in onda ogni lunedì alle 22.30 su LaC Tv canale 19. Rivedi l'ultima puntata su LaC Play

La classifica generale

Dopo la 26esima giornata, colui che è stato il leader per tanto tempo, vale a dire il bomber Trombino della Morrone, è stato scavalcato da un altro goleador, quell’Attilio Angotti che sta attraversando un brillante momento di forma (9 reti nelle ultime sette giornate). Il centravanti della Paolana nella graduatoria generale comanda con 58 punti, appena uno in più di Trombino. E subito dietro ecco il portiere dello Stilomonasterace, Francesco Stillitano. Tutti e tre in fila indiana, per una lotta apertissima, anche perché in corsa per la vittoria finale c’è pure Chiarello del Soriano, che si trova a 50 punti. Nella Top Ten generale troviamo quindi Crispino, Infusino, Zampaglione, Carella, De Nisi e Nesticò.

La classifica della 26esima giornata

Per quanto riguarda i migliori della giornata numero 26, la redazione di Zona D ha premiato Andrada dello Stilomonasterace con 10 punti, davanti a Calandra dello Scalea e a De Nisi della Paolana. A seguire tutti gli altri.