Il momento di Giuseppe Cannitello è finalmente arrivato. Dieci punti per provare anche quest’anno a lottare per la vittoria finale nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Nella recente giornata del torneo di Eccellenza, il centravanti vibonese ha abbattuto la Paolana con una doppietta, consentendo al Soriano di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Dieci punti quindi che vanno al migliore di giornata per ciò che riguarda la classifica di rendimento, nella quale Cannitello precede Aldo Commisso, giovane portiere del Gioiosa Jonica, in bella evidenza nella gara vinta a sorpresa in casa della Promosport. Alle sue spalle Vincenzo Curcio, nuovamente decisivo ai fini di una vittoria della Gioiese.

Nella quinta di campionato sono quindi andati a punti anche Nucera, leader difensivo di un Brancaleone che non subisce reti, e Nesticò, come sempre pericoloso, pungente, incisivo. Fra i migliori ecco Guerrisi della Gioiese e Llama dello Scalea e non solo per il fatto di aver segnato. Fra i pali come sempre c’è l’affidabile Parrottino del Sersale che conquista punti, assieme a Nicoletti della Morrone e Taverniti del Gallico Catona.

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo i primi cinque turni di campionato.