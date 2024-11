È un giovane difensore il primo leader di giornata della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Si tratta di Costantino Comito, classe 2004, fra le più belle sorprese della prima parte della stagione. Su di lui hanno puntato forte il Soriano, il dg Varrà e il tecnico Scorrano e il giovane difensore vibonese, che ha appena compiuto 18 anni, ha risposto alla grande, con prestazioni via via crescenti. Anche per questo motivo viene premiato con il primo posto nella classifica dei migliori della 16ª giornata, che mette in risalto ovviamente il rendimento tenuto dai calciatori nel campionato di Eccellenza. Per Comito sono già 11 le presenze con la maglia del Soriano ed a lui vanno i 10 punti del migliore di giornata.

Alle sue spalle c’è Pasquale Trentinella, il quale sfodera una prestazione con i fiocchi in casa della Gioiese. Il centrocampista della Promosport fa girare bene la sfera e guida la squadra in mediana, arrivando anche lui ad un livello di crescita invidiabile, con prestazioni che migliorano di partita in partita. Completa il podio il portiere Calandra dello Scalea e non solo perché para il terzo rigore stagionale. C’è anche la sua firma nella preziosa affermazione esterna della squadra di Saverio Gregorace.

Fra i più bravi della 16ª giornata un altro portiere, Nunzio Franza del Rende, il quale sta giocando veramente a livelli elevati: è quasi sempre il migliore in campo. Seguono i bomber, puntuali e micidiali, come Colosimo della Promosport, Russo dell’Isola Capo Rizzuto e Nicoletti della Morrone. Quindi a punti vanno pure Laganà del Brancaleone, uno dei portieri meno battuti del campionato, Cassaro, intramontabile difensore dello Scalea, e Sofrà, valido under del Gallico Catona. Venerdì sera alle 22.30 nel corso della trasmissione Zona D in onda su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la graduatoria generale della Top Ten di Eccellenza dopo la 16ª giornata.