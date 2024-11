Era e rimane un ospite fisso della Top Ten di Eccellenza. Francesco Stillitano già dalla passata stagione è sempre al top come rendimento e questa settimana la redazione di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, lo premia con la prima posizione nella graduatoria dei migliori. Il portiere dello Stilomonasterace è al comando pertanto della Top Ten della 4ª giornata, nella quale ha anche parato un rigore. Sul podio ci sono anche due difensori: Tormann del Soriano, calciatore sempre più efficace e sicuro, e Nucera del Brancaleone, fra l’altro leader difensivo di una squadra che non ha ancora subito reti.

Ai piedi del podio di giornata troviamo Angotti della Promosport: la doppietta del bomber vale il colpo in casa del Rende: seconda settimana a segno. A seguire un altro difensore: Matteo Sorgiovanni dello Stilomonasterace, davanti a Curcio della Gioiese: per entrambi un rendimento costante sempre elevato e lo stesso vale per Cardamone della Morrone, Domenico Stillitano della Gioiese (quarto difensore a mettersi in mostra), Calandra dello Scalea e De Luca della Paolana (il quinto elemento difensivo fra i migliori di giornata).

Venerdì sera, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo i primi quattro turni di campionato.