È Michele Vitale il leader nella classifica di rendimento della 24esima giornata. Nel corso della trasmissione Zona, in onda ogni lunedì alle 22.30 su LaC Tv canale 19 (rivedi la puntata su LaC Play), la redazione ha scelto il centrocampista della Paolana come migliore di giornata, davanti a Mateucci dello Stilomonasterace ed a Carella del Locri.

I migliori della 24esima giornata

Fra i migliori anche Infusino del Gallico Catona, Figliomeni dell’Isola Capo Rizzuto e Stillitano dello Stilomonasterace. A punti sono andati quindi Trombino, Staropoli, Comito e Lancia.

La classifica generale

Nella classifica generale Trombino si trova in vetta con 57 punti davanti al portiere Stillitano dello Stilomonasterace, salito a quota 49, scavalcando così Angotti che rimane a 48, e Chiarello, quarto in graduatoria a 45. A seguire Crispino dell’Acri con 39. Sale in sesta posizione Infusino del Gallico Catona, davanti a Zampaglione, Nesticò, Larosa e Morabito.