Servono i suoi gol. E quando si tratta di realizzare gol pesanti, allora Attilio Angotti è uno che si presta volentieri a salire in cattedra. È arrivato a campionato in corso, in una situazione fra l’altro complicata per un Paolana in difficoltà da inizio stagione. Lì davanti si è deciso di richiamarlo, anche perché nessuno aveva dimenticato il gran numero di reti di due stagioni addietro. E anche in questa nuova avventura con la centenaria squadra di Paola, Attilio Angotti sta lasciando il segno. Per lui 7 reti in 13 gare di campionato, tutte utili per provare a salvare la formazione tirrenica. E gli ultimi due centri potrebbero regalare altrettante pesantissime vittorie esterne (bisogna attendere che si giochino gli ultimi dodici minuti della gara con il ReggioRavagnese). Di conseguenza è Attilio Angotti il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda il 24° turno del campionato di Eccellenza. Dieci punti meritati per un bomber sempre micidiale sotto porta.

Nella graduatoria dei migliori, il podio di giornata vede in seconda posizione un giovane calciatore, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Rende: 19 presenze e 4 reti per Aldo Costanzo, classe 2006, una delle belle novità del campionato, tanto da meritarsi anche la convocazione nella Rappresentativa regionale Under 19 di Umberto Scorrano, in vista della partecipazione al Torneo delle Regioni. A seguire, dopo la gioventù di Costanzo, ecco l’esperienza, e non solo, di Alessandro Bernardi: il centrocampista della Vigor Lamezia ha saltato qualche gara per infortunio, ma quando è in campo, riesce ugualmente a fare qualcosa di utile per la squadra. Stavolta segna il gol della sicurezza, ma Bernardi fa la differenza a prescindere.

Nella Top Ten della 24ª giornata vanno a punti anche i “soliti” noti vale a dire Sasha Giorgetti del Soriano, Antonio Crucitti del Sambiase e Marco Condemi del Cittanova, fra l’altro tutti in corsa per conseguire il primato nella graduatoria generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 23.00 in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky). A completare la classifica dei migliori, considerando il rendimento, ecco infine Ocampo del Soriano, Militano della Palmese, Alegria del Bocale e Puntoriere del ReggioRavagnese.